Политолог: в НАТО не готовы сказать об этом Украине

Политолог Журавлев: Зеленский настаивает на том, чтобы НАТО воевало с Россией за Украину
Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на гарантии безопасности для Украины от НАТО. Заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.
Владимир Зеленский заявил, что ожидает утверждения гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.
"Мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. Хотим гарантий безопасности на этом пути... Мы будем в альянсе. Это и есть гарантии безопасности для Украины. А пока гарантии на этом пути, пока мы еще не в альянсе, это мы хотели бы утвердить. Утвердить в Вильнюсе, если будет такая возможность", – сказал Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который в четверг прибыл в Киев.
Саммит альянса должен состояться в Вильнюсе в июле.
В эфире радио Sputnik научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал мнение, что Зеленский фактически пытается втянуть альянс в прямое столкновение с РФ.
По сути, Зеленский настаивает на том, чтобы страны альянса воевали за Украину с Россией, но вряд ли это у него получится, продолжил политолог.