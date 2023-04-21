Войти
РИА Новости

Политолог: в НАТО не готовы сказать об этом Украине

233
0
0
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Политолог Журавлев: Зеленский настаивает на том, чтобы НАТО воевало с Россией за Украину

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на гарантии безопасности для Украины от НАТО. Заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.

Владимир Зеленский заявил, что ожидает утверждения гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. Хотим гарантий безопасности на этом пути... Мы будем в альянсе. Это и есть гарантии безопасности для Украины. А пока гарантии на этом пути, пока мы еще не в альянсе, это мы хотели бы утвердить. Утвердить в Вильнюсе, если будет такая возможность", – сказал Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который в четверг прибыл в Киев.

Саммит альянса должен состояться в Вильнюсе в июле.

В эфире радио Sputnik научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал мнение, что Зеленский фактически пытается втянуть альянс в прямое столкновение с РФ.

"(Зеленский добивается,) чтобы страны НАТО объявили, что война с Украиной – это война с альянсом... Он же об этом говорит: раз вы нас не принимаете, то хотя бы дайте нам правовую позицию. Но НАТО не может дать эту позицию, потому что объявлять войну России они не готовы. Но при этом сказать Украине, что этого делать не будут, они тоже не готовы", – считает Журавлев.

По сути, Зеленский настаивает на том, чтобы страны альянса воевали за Украину с Россией, но вряд ли это у него получится, продолжил политолог.

"НАТО выстраивало всю эту ситуацию именно для того, чтобы Украина воевала за НАТО с Россией, а не наоборот", – пояснил Дмитрий Журавлев.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
21.02.2023
Россия знает, как не проиграть на Украине
06.06.2022
Американцы: Пентагон готов воевать до последнего украинца
18.10.2021
В Пентагоне рассказали о визите главы ведомства на Украину и в Грузию
12.08.2021
The Sun (Великобритания): Россия предупреждает блок НАТО, что тот своими учениями провоцирует конфликт в Черном море
19.01.2021
НАТО спровоцировало воссоединение Крыма с Россией – канцлер Германии
12.08.2009
"Зеленый" - не молодой, но надежный
19.08.2008
Украинские РЛС теперь послужат небу над Европой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 06:34
  • 48302
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 05:49
  • 234
Космонавтика Илона Маска
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"
  • 21.04 04:20
  • 1
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 02:41
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" передаст свое имя подводному атомному ракетоносцу
  • 21.04 02:14
  • 1
В ИСС Решетнева считают IT и приборостроение перспективными направлениями для студентов
  • 21.04 01:44
  • 2446
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 20:24
  • 2
Индия может глобально увеличить доходы России
  • 20.04 17:11
  • 0
Вашингтон дал зеленый свет взрывоопасному политическому проекту
  • 20.04 16:58
  • 2
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 20.04 15:37
  • 51
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.04 13:08
  • 1
За сутки сбиты четыре самолета ВСУ - Минобороны РФ
  • 20.04 13:08
  • 1
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх