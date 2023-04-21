Политолог: в НАТО не готовы сказать об этом Украине

Политолог Журавлев: Зеленский настаивает на том, чтобы НАТО воевало с Россией за Украину

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на гарантии безопасности для Украины от НАТО. Заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.

Владимир Зеленский заявил, что ожидает утверждения гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. Хотим гарантий безопасности на этом пути... Мы будем в альянсе. Это и есть гарантии безопасности для Украины. А пока гарантии на этом пути, пока мы еще не в альянсе, это мы хотели бы утвердить. Утвердить в Вильнюсе, если будет такая возможность", – сказал Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который в четверг прибыл в Киев.

Саммит альянса должен состояться в Вильнюсе в июле.

В эфире радио Sputnik научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал мнение, что Зеленский фактически пытается втянуть альянс в прямое столкновение с РФ.

"(Зеленский добивается,) чтобы страны НАТО объявили, что война с Украиной – это война с альянсом... Он же об этом говорит: раз вы нас не принимаете, то хотя бы дайте нам правовую позицию. Но НАТО не может дать эту позицию, потому что объявлять войну России они не готовы. Но при этом сказать Украине, что этого делать не будут, они тоже не готовы", – считает Журавлев.

По сути, Зеленский настаивает на том, чтобы страны альянса воевали за Украину с Россией, но вряд ли это у него получится, продолжил политолог.

"НАТО выстраивало всю эту ситуацию именно для того, чтобы Украина воевала за НАТО с Россией, а не наоборот", – пояснил Дмитрий Журавлев.