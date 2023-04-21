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Военное обозрение

Специалисты израильской армии в мае начнут в Киеве испытания системы оповещения о воздушных атаках

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство Израиля до сей поры отказывается предоставлять Киеву военную помощь, несмотря на многочисленные просьбы Зеленского и даже вмешательство Вашингтона. Пока Иерусалим готов обеспечивать Украину гуманитарной поддержкой. В прошлом году киевские власти неоднократно обращались к израильскому руководству с просьбой поставки системы ПВО «Железный купол» для защиты от атак российских ракет и дронов. Но и в этом вопросе им было отказано.

Однако в начале февраля этого года вначале посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, а затем и министр обороны Алексей Резников сообщили о достигнутой договоренности по передаче Киеву технологий оповещения о ракетах и беспилотниках, достигнутых на переговорах с израильским правительством. Данную информацию подтвердил и глава Минобороны Израиля Бени Ганц, сообщив, что были запрошены технические условия для создания системы раннего оповещения о воздушных атаках на Украине.

Израильская пресса сообщает, что специалисты Командования службы тыла армии Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшее время приступят в Киеве к развертыванию системы оповещения «Цева Адом», которая посылает гражданским лицам предупреждения о воздушных атаках. Первые испытания системы будут проведены уже в мае.

Израильская система будет интегрирована в украинскую радиолокационную сеть. В случае обнаружения воздушных целей, система будет рассылать оповещения на мобильные телефоны граждан и включать сигнал тревоги только в тех районах, которым потенциально грозит опасность ракетных ударов. Это позволит людям заранее перебраться в безопасные места и укрыться в убежищах. После тестовых испытаний в столице, Командование службы тыла ЦАХАЛ планирует развернуть систему раннего оповещения по всей Украине.

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