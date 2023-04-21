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ТАСС

Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через четыре минуты после запуска

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Ракета Starship
Ракета Starship.
Источник изображения: @SpaceX / Twitter

Достигнув высоты в 38 км, ракета начала неконтролируемо вращаться

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship взорвалась спустя четыре минуты после старта. Трансляция ведется на сайте компании SpaceX.

Как следует из кадров трансляции, 120-метровая ракета, достигнув высоты в 38 км, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта. Спустя еще полторы минуты последовал взрыв. Как отмечали ведущие трансляции на сайте SpaceX, испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

Как отмечается на странице SpaceX в Twitter, произошла "быстрая незапланированная разборка" корабля, причины устанавливаются. Ведущие трансляции на сайте SpaceX ранее отмечали, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

Из трансляции следует, что ракета-носитель с установленным на нее кораблем смогла пройти этап максимальных нагрузок. Следующим этапом должно было стать отделение ускорителя, но этого не произошло. Запуск со стартовой площадки в населенном пункте Бока-Чика (штат Техас) был осуществлен в 08:34 по местному времени (16:34 мск). Планировалось, что первая ступень ракеты приводнится недалеко от побережья Техаса в Мексиканском заливе, в то время как сам космический корабль выйдет на околоземную орбиту и позднее приводнится в Тихом океане близ штата Гавайи.

Испытательный запуск Starship с ракетой-носителем был запланирован на понедельник, но был отменен из-за несрабатывания одного из нагнетательных клапанов топливной системы. Изначально пуск был намечен на август прошлого года, однако несколько раз переносился.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата. 

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Страны
Мексика
Компании
SpaceX
Проекты
Марс
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