Глава Минфина США сочла несерьезным подход КНР к урегулированию украинского конфликта

По мнению Джанет Йеллен, на это указывает "безграничное партнерство" России и Китая

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что "безграничное партнерство" России и Китая указывает на то, что Пекин несерьезен в своих инициативах, направленных на содействие завершению украинского конфликта.

"Безграничное партнерство и поддержка, которую КНР оказывает России, - тревожный признак того, что Пекин несерьезно говорит о завершении войны. Необходимо, чтобы Китай и другие страны не оказывали России материальную поддержку или помощь в обходе санкций. Мы продолжим предельно ясно доводить позицию США до Пекина и компаний, которые находятся в его юрисдикции, что последствия любых нарушений будут суровыми", - сказала она в четверг, выступая в Университете Джонса Хопкинса.

Как добавила Йеллен, лучшее, что сейчас можно сделать для мировой экономики, - завершить конфликт на Украине. Для этого, по словам главы американского Минфина, против России в кратчайшие сроки удалось ввести "самый единый и амбициозный многосторонний санкционный режим в современной истории". "Наша широкая коалиция партнеров также предоставила помощь Украине, чтобы она могла защищать себя", - отметила министр.