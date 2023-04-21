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ТАСС

СБУ возбудила уголовное дело из-за неудачной операции ВСУ

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Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Как отметили в спецслужбе, в результате этой операции ВКС России нанесли удар по аэродрому

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении украинских военнослужащих, пытавшихся провести спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале СБУ.

"СБУ расследует обстоятельства ракетного обстрела аэродрома Канатово 23 июля 2022 года, - говорится в сообщении. - По данным следствия, обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, решивших провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом ВКС России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 ("Государственная измена") и ч. 5 ст. 426-1 ("Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий") Уголовного кодекса Украины".

В ведомстве отметили, что во время операции, "которая проводилась, несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими госорганами, РФ получила информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов". Эти данные, по информации спецслужбы, "позволили обстрелять аэродром Канатово в Кировоградской области".

В СБУ указали, что в результате ракетного удара "погиб командир воинской части, получили ранения 17 человек, были полностью уничтожены 2 истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения".

В конце июля прошлого года представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования поразили авиационную технику Вооруженных сил Украины на военном аэродроме в Кировоградской области.

25 июля 2022 года ФСБ России сообщила, что сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России, которую курировали спецслужбы НАТО. По версии ФСБ, "сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы".

В ФСБ указали, что выявление этих планов контрразведкой позволило нанести удары по ряду украинских военных объектов. Кроме того, были установлены сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники. 

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Конашенков Игорь
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