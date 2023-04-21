Представители генштабов стран ОДКБ обсудили развитие военного сотрудничества

Заседание проводилось под председательством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Военный комитет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел в четверг по видео-конференц-связи заседание, на котором обсуждались вопросы дальнейшего развития военного сотрудничества стран. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе заседания состоялся обмен мнениями о военнополитической обстановке в регионах коллективной безопасности и были обсуждены актуальные вопросы развития и совершенствования военного сотрудничества ОДКБ", - сказали в ведомстве.

Заседание проводилось под председательством начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. В нем приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.