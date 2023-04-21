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ТАСС

Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"

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Комплекс «Байтерек»
Модель космического ракетного комплекса «Байтерек».
Источник изображения: PM.kz

Он обеспечит будущее для космодрома Байконур, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия и Казахстан намереваются довести до конца реализацию проекта "Байтерек". Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

"Мы намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек", он обеспечит будущее для космодрома Байконур. У казахстанской стороны тоже есть желание двигаться дальше", - заявил Юрий Борисов на рабочей встрече с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным.

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации. Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации космического ракетного комплекса "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. 

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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