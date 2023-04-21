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ТАСС

Инвестиции в развитие ОПК Прикамья до 2027 года составят более 250 млрд рублей

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Авиационный двигатель ПД-14
Авиационный двигатель ПД-14 в процессе сборки на АО «ОДК-Пермские моторы».
Источник изображения: АО «ОДК-Пермские моторы»

На территории региона работают 67 крупных, 274 средних и 4 787 малых предприятий

ПЕРМЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Пермского края до 2027 года составит более 250 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ходе ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона.

"Несмотря на вызовы, наши промышленные предприятия продолжают развиваться. Более того, сегодня они составляют каркас технологического суверенитета страны. В числе приоритетов, конечно же, - развитие оборонно-промышленного комплекса. Общий объем инвестиций в ОПК в ближайшие годы составит 250 млрд рублей. Это проекты "ОДК-Пермские моторы", Мотовилихинских заводов, Пермского порохового завода и других предприятий", - сказал Махонин. Согласно презентации, которая транслировалась во время выступления губернатора, 250 млрд рублей будет вложено в развитие ОПК региона с 2023 по 2027 годы.

По словам главы Прикамья, одна из самых амбициозных задач ближайшего будущего, которую ставит перед собой Прикамье, - обеспечить гражданскую авиацию России пермскими двигателями. Для этого "ОДК-Пермские моторы" построят новый производственный комплекс по серийному изготовлению авиадвигателей. "К 2030 году необходимо наладить выпуск порядка 450 двигателей и газотурбинных установок, в том числе двигателей ПД-14 для отечественного пассажирского самолета МС-21", - сказал Махонин.

Как пояснил губернатор региона, к реализации промышленных проектов краевые власти привлекают Фонд развития промышленности, который "обеспечивает льготные займы для реализации проектов под выполнение крупных заказов". "Только по линии федерального Фонда поддержали проекты на сумму 6 млрд рублей, более половины этих средств направили на модернизацию именно компаний ОПК", - добавил Махонин, отметив, что сейчас в рамках промышленной кооперации 540 предприятий Пермского края поставляют свою продукцию для 42 российских и зарубежных холдингов.

По данным Минпромторга Прикамья, в регионе работают 67 крупных, 274 средних и 4 787 малых предприятий. Промпредприятиями региона реализуются 80 крупных инвестпроектов на общую сумму 1,1 трлн рублей. 

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