В ИСС Решетнева считают IT и приборостроение перспективными направлениями для студентов

По словам представителя компании Дмитрия Дымова, в частности, для организации представляют интерес такие направления, как разработка алгоритмов для управления многоспутниковыми системами, создание микросхем и чипов, беспроводные и волоконно-оптические технологии

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Самые востребованные направления целевого обучения студентов в аэрокосмической отрасли - информационные и приборные технологии, а также электроника и микроэлектроника, в частности, разработка алгоритмов для управления многоспутниковыми системами. Таким мнением поделился в четверг в пресс-центре ТАСС начальник базового центра системного проектирования бортовой электронной аппаратуры космических аппаратов компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени М. Ф. Решетнева" Дмитрий Дымов.

"По программам целевой подготовки и вообще подготовки студентов для аэрокосмической отрасли <…>. В первую очередь это информационные и приборные технологии, это именно то, что делает космический аппарат перспективным и современным на большом интервале времени. Приборостроение и информационные технологии тесно переплетаются с другим направлением, которое является основой приборов, и специалисты в этой отрасли также востребованы - это электроника и микроэлектроника. Все институты, с которыми мы сегодня работаем в области целевой подготовки и подготовки кадров, мы в первую очередь обращаем внимание на эти два направления", - сказал Дымов по видео-конференц-связи.

Он добавил, что одним из перспективных направлений в аэрокосмической отрасли являются многоспутниковые системы: разработка алгоритмов на основе искусственного интеллекта для осуществления взаимодействия спутников, определения их технического состояния, стыковка на орбите и так далее.

Дымов рассказал, что ИСС им. М. Ф. Решетнева сотрудничает по программам целевого обучения с примерно 15 вузами из городов Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, целевая подготовка студентов - эффективная форма обучения, учитывая потребность предприятия в расширении персонала. В ближайшие несколько лет на предприятии планируется увеличить количество сотрудников на 1,5 тыс. человек.

Самыми перспективными направления для подготовки студентов Дымов назвал информационные и приборные технологии, а также электронику и микроэлектронику. Это два основных направления, в рамках которых идет дальнейшая специализация - создание энергопреобразующей аппаратуры для космических аппаратов, создание современных микросхем и чипов, беспроводные и волоконно-оптические технологии, создание специального программного обеспечения для космических аппаратов и так далее. "Естественно, востребованность специалистов, которые могут работать в этой отрасли, формировать требования, развивать эти технологии, они сегодня актуальны в максимальном значении. Это те направления, которые для нас представляют интерес", - сказал Дымов.

Кроме того, Дымов рассказал, что в ИСС им. М. Ф. Решетнева занимаются разработкой аналога сети Starlink компании SpaseX. "Такая система в настоящий момент создается. Вопросы связаны с уточнением характеристик. Это не полная копия того, что есть у Starlink. Но подобная система в настоящий момент как раз разрабатывается нашим предприятием", - сказал он

Дымов добавил, что ИСС, в частности, сотрудничает с Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ НЭТИ) по направлению, связанному с силовой энергопреобразующей аппаратурой - основой систем электропитания космического аппарата. "Чем более эффективны будут данные системы на космическом аппарате, тем больше выделяется ресурсов на полезные нагрузки", - пояснил Дымов.

Ранее в пресс-службе НГТУ НЭТИ сообщалось, что на базе вуза в сотрудничестве с ИСС им. Решетнева создан первый в России дизайн-центр силовой электроники, где будут разрабатываться, проектироваться и изготавливаться опытные образцы силовых гибридных модулей для аэрокосмического применения.