Следующий испытательный запуск корабля Starship планируется через несколько месяцев

Ракета-носитель с прототипом космического корабля SpaceX ранее взорвалась спустя четыре минуты после старта

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX планирует осуществить следующий испытательный запуск прототипа космического корабля Starship через несколько месяцев. Соответствующую публикацию разместил в четверг в Twitter Илон Маск.

"Поздравляю команду SpaceX с увлекательным тестовым запуском Starship. Мы многое узнали для следующего испытательного запуска через несколько месяцев", - написал он.

Ранее в четверг SpaceX осуществила первый испытательный запуск ракеты-носителя с установленным на нее прототипом космического корабля Starship. 120-метровая ракета, достигнув высоты в 38 км, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта, спустя еще полторы минуты последовал взрыв. Ведущие трансляции на сайте SpaceX ранее отмечали, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.