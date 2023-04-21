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ТАСС

Следующий испытательный запуск корабля Starship планируется через несколько месяцев

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Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск
Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo / Jae C. Hong

Ракета-носитель с прототипом космического корабля SpaceX ранее взорвалась спустя четыре минуты после старта

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX планирует осуществить следующий испытательный запуск прототипа космического корабля Starship через несколько месяцев. Соответствующую публикацию разместил в четверг в Twitter Илон Маск.

"Поздравляю команду SpaceX с увлекательным тестовым запуском Starship. Мы многое узнали для следующего испытательного запуска через несколько месяцев", - написал он.

Ранее в четверг SpaceX осуществила первый испытательный запуск ракеты-носителя с установленным на нее прототипом космического корабля Starship. 120-метровая ракета, достигнув высоты в 38 км, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта, спустя еще полторы минуты последовал взрыв. Ведущие трансляции на сайте SpaceX ранее отмечали, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола. 

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