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ЦАМТО

Иранская армия получила более 200 БЛА большой продолжительности полета

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Ababil _II
Иранский тактический БЛА Ababil II/. Источник: Военный паритет.

ЦАМТО, 20 апреля. Церемония передачи армии Ирана более 200 БЛА большой продолжительности полета, разработанных Минобороны Исламской республики, состоялась в нескольких областях Ирана.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Tasnim.

"В ходе церемонии, состоявшейся в нескольких областях страны при участии главнокомандующего армией Исламской республики Иран генерала Абдольрахима Мусави, министра обороны Ирана Мохаммада Резы Аштиани, замначальника генерального штаба вооруженных сил Ирана генерала Азиза Насирзаде, командующих четырьмя видами вооруженных сил, председателя комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахида Джалалзаде и ряда чиновников и военных состоялась… передача более 200 БЛА большой продолжительности полета, разработанных и произведенных Министерством обороны при поддержке вооруженных сил", – говорится в сообщении.

По данным агентства, в рамках церемонии состоялась передача армии Ирана таких БЛА, как Ababil 5, Ababil 4, Arash, Karrar, Shahrivar 10th, Akhgar, Switchblade, Homa, а также беспилотников, запускаемых с подводных лодок.

Беспилотники оснащены ракетами класса "воздух-воздух", "воздух-земля", управляемыми авиабомбами и системами радиоэлектронной борьбы, отмечает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Продукция
Karrar
Проекты
БПЛА
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