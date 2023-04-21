Швеция начала стремительно закупать финские бронетранспортеры

Один из трех предсерийных образцов нового колёсного бронетранспортёра Patria 6x6 по многонациональной программе Common Armored Vehicle System (CAVS) в исполнении для вооруженных сил Финляндии, июнь 2022 года.

Iltalehti: страны НАТО закупают финские БТР сотнями

В этом году Швеция получит финские бронетранспортеры Patria 6x6, сообщает Iltalehti. Автор статьи рассказывает, кто участвует в производстве этих БТР, об их предназначении и о возможности переоборудования. Ими заинтересовались не только шведы, Латвия уже заказала у Финляндии двести машин.

Мартти Таннер (Martti Tanner)

Компания Patria, занимающаяся оборонной индустрией, объявила о подписании соглашения с Министерством обороны Швеции о закупке двадцати бронетранспортеров Patria 6×6. Первые поставки бронетранспортеров Pansarterrängbil 300 состоятся в этом году.

Крупнейшим собственником Patria является финское государство с долей 50,1%. Вторым собственником компании является норвежский промышленный концерн Kongsberg Defense & Aerospace AS, его главный собственник — норвежское государство.

Бронетранспортеры Patria 6×6, закупленные Швецией, предназначены для перевозки войск. По словам компании Patria, в этих бронетранспортерах используются новейшие технологии — такие, как первоклассная защита экипажа до 12 человек.

Хотя машина в первую очередь предназначена для перевозки войск, ее можно модифицировать и для других целей. При необходимости БТР может быть переоборудован, например, для командно-штабных и санитарных задач.

Финляндия купила такие же

БТР Patria 6×6 был выбран в качестве транспортной платформы в совместном проекте нескольких европейских стран CAVS (Common Armoured Vehicle System, Общая система бронетехники), в котором участвуют Финляндия, Латвия, Швеция и Германия. Поставки в Латвию ведутся с конца 2021 года, а Финляндия получила первую технику летом 2022 года.

Швеция присоединилась к проекту исследований и разработок БТР 6×6 в прошлом году. По словам компании Patria, начало поставок БТР станет первым шагом к удовлетворению потребности Швеции в нескольких сотнях БТР.

"Вооруженные силы Швеции используют БТР Patria XA 6×6 и AMV 8×8 более трех десятилетий в различных сложных условиях по всему миру, и этот недавний контракт на новейшие БТР Patria 6×6 доказывает, что техника соответствует нашим обещаниям", — сообщил в пресс-релизе Матс Варштедт (Mats Warstedt), директор отдела продаж компании Patria в странах Северной Европы.

"Машины Patria 6×6 также являются очень хорошим примером сотрудничества между Финляндией и Швецией: Швеция поставляет сталь для двигателя и брони", — продолжает он.

Patria не обнародовала стоимость сделки со Швецией, но Латвия в прошлом году заказала около 200 БТР, и стоимость этого контракта составила около 200 миллионов евро. С Силами обороны Финляндии компания Patria подписала договор о намерениях на поставку 160 бронетранспортеров с колесной формулой 6×6. Их тестирование началось прошлой осенью.