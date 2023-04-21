Столтенберг заявил о наращивании странами НАТО поставок вооружений на Украину

Генсек альянса напомнил, что с февраля 2022 года страны НАТО выделили Украине €150 млрд

БРЮССЕЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Страны НАТО наращивают поставки самолетов, танков и бронетехники на Украину, обещание дополнительных поставок станет главной темой встречи контактной группы по Украине в Рамштайне 21 апреля. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-конференцию транслировала в режиме онлайн пресс-служба НАТО.

"Союзники (страны НАТО - прим. ТАСС) сейчас поставляют больше самолетов, танков, бронетехники, а фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку. И все это сегодня действительно меняет ситуацию на поле боя", - утверждал он.

Также Столтенберг вновь повторил, что начиная с февраля 2022 года страны альянса выделили Украине €150 млрд. Он отметил, что "на протяжении лет страны НАТО обеспечили подготовку десятков тысяч украинских солдат".

Отвечая на вопрос о предстоящей встрече на авиабазе Рамштайн, Столтенберг, который уже в четверг отправится туда, заявил: "Я ожидаю, что страны НАТО и партнеры сделают новые объявления о конкретной военной поддержке Украины, и, конечно, они будут дополнять всю ту беспрецедентную помощь, которая уже была доставлена". Он, в частности, приветствовал обещание Дании и Нидерландов поставить Украине в ближайший год еще 14 танков Leopard, решение США выделить новый пакет военной помощи на $325 млн и обещания других государств альянса предоставить Киеву системы ПВО.

Столтенберг прибыл в четверг в Киев с необъявленным визитом. Как ранее сообщил ТАСС источник в Брюсселе, эта поездка стала завершающим этапом подготовки к заседанию в Рамштайне 21 апреля.