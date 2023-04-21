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Naked Science

SpaceX запустила Starship. Но ракета взорвалась

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Запуск Starship
Запуск Starship.
Источник изображения: трансляция SpaceX

На этот раз запуск не пришлось переносить, задержка была незначительной. Однако ракета взорвалась на высоте 38 километров.

Компания Илона Маска SpaceX со второй попытки запустила свою сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy с космическим кораблем Starship, который в будущем хотят использовать для отправки людей на Марс и Луну.

Старт состоялся на базе Starbase в Бока-Чика, штат Техас, в 16:34 по московскому времени. Его задержали на пару минут. Джон Инспрукер, главный инженер по интеграции в SpaceX, сказал в прямом эфире, что «команды работают над проблемой герметизации».

Starship до взрыва

Источник изображения: Reuters

Через три минуты после старта система Starship начала крутиться, первая ступень не отделилась. На высоте 38 километров носитель вместе со второй ступенью — кораблем Starship — взорвался над Мексиканским заливом.

Несмотря на это, на видеотрансляции были слышны громкие аплодисменты в штаб-квартире SpaceX. То, что ракета взлетела, можно считать успехом.

Взрыв

Источник изображения: SpaceX via Reuters

Сам Илон Маск оценивал шансы на успешность сегодняшней миссии в 50 процентов. Миллиардер подчеркнул, что если ничего не получится, SpaceX будет пытаться еще раз. И это действительно так: в компании уже заявили, что проанализируют все данные и будут готовиться к новому старту.

На своей странице в твиттере предприниматель поздравил команду с «захватывающим тестовым запуском» и отметил, что они много чему научились в преддверии следующих испытаний «через несколько месяцев».

Твит Илона Маска, посвященный запуску

Источник изображения: Twitter

Первую попытку исторического запуска предприняли в понедельник, 17 апреля. Однако тогда его отменили из-за проблемы с клапаном в системе наддува ракеты-носителя — он замерз.

О том, каким задумывался первый полет и из чего он складывается, читайте в подробном материале Naked Science.

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Мексика
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SpaceX
Персоны
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Проекты
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Марс
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