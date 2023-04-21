SpaceX запустила Starship. Но ракета взорвалась

На этот раз запуск не пришлось переносить, задержка была незначительной. Однако ракета взорвалась на высоте 38 километров.

Компания Илона Маска SpaceX со второй попытки запустила свою сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy с космическим кораблем Starship, который в будущем хотят использовать для отправки людей на Марс и Луну.

Старт состоялся на базе Starbase в Бока-Чика, штат Техас, в 16:34 по московскому времени. Его задержали на пару минут. Джон Инспрукер, главный инженер по интеграции в SpaceX, сказал в прямом эфире, что «команды работают над проблемой герметизации».

Starship до взрыва Источник изображения: Reuters

Через три минуты после старта система Starship начала крутиться, первая ступень не отделилась. На высоте 38 километров носитель вместе со второй ступенью — кораблем Starship — взорвался над Мексиканским заливом.

Несмотря на это, на видеотрансляции были слышны громкие аплодисменты в штаб-квартире SpaceX. То, что ракета взлетела, можно считать успехом.

Взрыв Источник изображения: SpaceX via Reuters

Сам Илон Маск оценивал шансы на успешность сегодняшней миссии в 50 процентов. Миллиардер подчеркнул, что если ничего не получится, SpaceX будет пытаться еще раз. И это действительно так: в компании уже заявили, что проанализируют все данные и будут готовиться к новому старту.

На своей странице в твиттере предприниматель поздравил команду с «захватывающим тестовым запуском» и отметил, что они много чему научились в преддверии следующих испытаний «через несколько месяцев».

Твит Илона Маска, посвященный запуску Источник изображения: Twitter

Первую попытку исторического запуска предприняли в понедельник, 17 апреля. Однако тогда его отменили из-за проблемы с клапаном в системе наддува ракеты-носителя — он замерз.

О том, каким задумывался первый полет и из чего он складывается, читайте в подробном материале Naked Science.