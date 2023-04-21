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ТАСС

НАТО намерена рассмотреть на саммите в Вильнюсе гарантии безопасности для Украины

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Service/ Handout via REUTERS

Встреча стран альянса должна состояться в июле

БРЮССЕЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Саммит НАТО в Вильнюсе в июле будет обсуждать гарантии безопасности Украины. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе своего первого с начала обострения ситуации визита на Украину.

"Я понимаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе поднимет вопросы членства Украины и гарантий безопасности для Украины, это будет в числе приоритетов повестки дня, - сказал Столтенберг. - Однако сейчас главной целью НАТО должно быть обеспечение того, чтобы Украина победила, поскольку это единственный путь к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины [в НАТО]". При этом Столтенберг подчеркнул, что "двери НАТО остаются открыты" для Украины.

Он также пообещал, что каждый день до саммита в Вильнюсе наращивание военной помощи Украине будет оставаться для НАТО главной темой. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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