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ТАСС

Россия и Китай выступили за активизацию международного сотрудничества в космосе

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

По словам космонавта Сергея Крикалева, расширение числа участников космической деятельности приведет к усилению международной кооперации в деле полетов за пределы низкой околоземной орбиты

ПЕКИН, 20 апреля. /ТАСС/. Расширение числа участников международного сотрудничества в космосе приведет к новому прогрессу в этой сфере. Об этом заявил российский космонавт, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, выступая по видеосвязи в ходе Диалога между представителями студентов и школьников стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и членами экипажа космического корабля "Шэньчжоу-15", прошедшего в четверг в Пекине.

"Расширение числа участников космической деятельности приведет к усилению международной кооперации в деле полетов за пределы низкой околоземной орбиты", - отметил российский космонавт.

Выступавшие на мероприятии генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и заместитель председателя Китайского Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли согласились с необходимостью наращивания международного сотрудничества в космосе.

В ходе Диалога школьники и студенты из стран ШОС в режиме онлайн задали вопросы участникам космической миссии "Шэньчжоу-15", находящимся на борту новой китайской космической станции "Тянгун", об особенностях их работы. На мероприятии также присутствовал участник китайской космической миссии "Шэньчжоу-14" Цай Сюйчжэ.

В состав экипажа "Шэньчжоу-15" входят три космонавта, Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу. Китайская станция "Тянгун" находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме уже к концу 2023 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов. 

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