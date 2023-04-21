NDP: в Варшаве уже готовы к присоединению украинских земель, но про цену вопроса молчат

Варшава послушно ждет своего момента в большой игре, нацелившись на обещанные ей земли Западной Украины, пишет NDP. Но не следует забывать, что у США тоже есть свои интересы, а каждый подарок Белого дома имеет свою цену. Не исключено, что Польше придется заплатить за него жизнями своих граждан.

Ханна Крамер

Напряженность вокруг украинского конфликта растет день ото дня, поскольку победитель уже очевиден... и это не Киев! Поэтому США, используя все возможности НАТО и своих союзников, продолжают накачивать Украину оружием. Польша играет в этой истории ключевую роль и в тесном контакте с союзниками по НАТО готовится к непосредственному вмешательству в украинско-российский конфликт.

Это подтверждают подписанные президентами Польши и Украины договоры о поставках польского оружия: гаубиц, ракет и танков. Закупки будут финансироваться из фондов ЕС и США, созданных для поддержки режима Зеленского. В принципе, весь этот спектакль, разыгранный украинским президентом в Польше, призван был продемонстрировать тесное взаимодействие Варшавы и Киева. После того, как Дуда вручил ему высшую польскую военную награду, Зеленский заявил об "многовековой дружбе" между Украиной и Польшей.

Факты, между тем, свидетельствуют об ином. Этот визит явился четким сигналом о том, что Польша готова присоединить Украину! Данный факт косвенно подтвердил на прошлой неделе министр иностранных дел РП, отказавшись отвечать на вопрос о так называемом пакте Зеленского-Дуды. Об этих планах "Права и справедливости" не сообщается даже парламентариям. Это подтвердил польский политик Гжегож Браун (Grzegorz Braun), который отметил, что документ не был представлен политикам даже на закрытых заседаниях, и о его содержании им ничего неизвестно. Хотя документ анонсировался.

Политики правящей партии не заявляют, что приготовления к присоединению территории соседней страны ведутся уже три года. С юридической точки зрения подготовка уже завершена. Речь идет об официальных документах ЕС, где определяются бюджет и масштабы присоединения, а также прописаны другие его аспекты.

Речь идет о программе Interreg NEXT Польша – Украина 2021-2027, которая является продолжением программы Польша – Беларусь – Украина 2014-2020. Стоит отметить, что программа была утверждена Еврокомиссией еще в 2021 году. При этом в разделе "экономическая ситуация, образование и рынок труда" имеется странный пункт, в котором написано следующее: "...На экономическую ситуацию, образование и рынок труда в области, охваченной программой, также большое влияние оказывает российское наступление на Украину. В рамках программной деятельности необходимо обеспечить….". Хочется спросить, как в 2021 году авторы программы узнали о российско-украинском конфликте, после которого Украину нужно будет восстанавливать? Странно? Еще бы!

Еще один любопытный факт: данный план адресован органам местного самоуправления и подчиненным ему подразделениям, службам, инспекциям и силовым структурам, государственным бюджетным, неправительственным организациям, торговым и экономическим палатам.

Программа охватывает практически все аспекты функционирования территорий: природные ресурсы, здоровье, различные услуги, экономику, образование. Но в отношении некоторых областей Украины этот план разработан настолько детально, что не оставляет иллюзий об истинных целях поддержки Киева странами ЕС и НАТО: Украина скоро станет частью Польши! Что это за территории? Это ожидаемо Волынская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Ивано-Франковская области.

Почему именно Польша? За фасадом деклараций о дружбе между Польшей и Украиной по-прежнему тлеют исторические конфликты, но, тем не менее, Украина – это золотая жила. Существует мнение, будто Украина – бедная страна. Это абсолютная ложь! Украина действительно на данный момент является одной из беднейших стран на континенте, но это связано не с нежеланием ее жителей трудиться, а с разграблением Украины европейскими странами и украинскими политиками.

Украина обладает большим количеством природных ресурсов. Например, она занимает второе место в мире по объему подтвержденных запасов марганцевой руды – 2,3 миллиарда тонн (12% мировых запасов) и по объему запасов железной руды – 30 миллиардов тонн. Кроме того, Украина находится на седьмом месте в мире по запасам угля (33,9 миллиардов тонн) и на десятом по запасам титановых руд. В стране имеются и другие перспективные месторождения, в том числе урана.

Украинский сельскохозяйственный сектор также довольно силен: 25% мировых черноземов позволяют Украине удерживать первое в мире место по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла, второе по производству и четвертое по экспорту ячменя, третье по производству и четвертое по экспорту кукурузы. Украина является одним из крупнейших в мире производителей пшеницы, ржи, меда, картофеля и куриных яиц.

Украина потеряла большую часть своей некогда мощной промышленности, но она по-прежнему занимает лидирующие позиции в некоторых секторах, например, первое место в Европе по производству аммиака; третье место в мире (после США и Франции) по технологии производства локаторов и локационного оборудования; четвертое место в мире по экспорту турбин для атомных электростанций; входит в десятку стран-лидеров по производству стали (32,4 миллиона тонн) и т.д.

С другой стороны, присоединение Украины к Польше поможет наконец справиться с польскими историческими комплексами. Напомним, что на это лето приходится 80-я годовщина массового убийства украинскими националистами более 70-100 тысяч поляков на Волыни и в Восточной Галиции. Лидеры и подстрекатели этих массовых убийств возводятся сегодняшним руководством в Киеве в ранг святых.

1 января 2023 года парламент и военное руководство Украины отметили 114-ю годовщину со дня рождения украинского фашиста, антисемита и нацистского коллаборациониста Степана Бандеры, чья организация украинских националистов ОУН-УПА* сыграла главную роль в уничтожении польского народа.

Можно понять стремление польских политиков восстановить историческую справедливость и создать польскую империю, а также получить "свою" долю при разделе военных трофеев. Но не нужно забывать, что у США, которые разожгли украинский конфликт, тоже есть свои интересы. Возможно, где-то за кулисами нынешнего конфликта они уже придумали свой план по разделу не только Украины, но и всей Европы! И Варшава послушно ждет своего момента в этой новой большой игре, пока что нацелившись на обещанные ей земли Западной Украины. Но важно помнить, что каждый подарок Белого дома имеет свою цену... Нельзя исключать, что Польше придется платить за него жизнями своих граждан.

* запрещенная в РФ экстремистская организация, прим. ред.