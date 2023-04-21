Президент Никарагуа Ортега обвинил НАТО в окружении России военными базами

НАТО во главе с США создает кольцо военных баз и размещает оружие вокруг России, заявил в эфире Canal 4 президент Никарагуа Даниэль Ортега. В этих условиях Москва проводит на Украине операцию для ее освобождения от последователей фашистов и установления мира.

Российская Федерация ведет борьбу за мир. Не против нации, а против фашистов, нацистов, которые 16 лет назад совершили переворот на Украине. Они засели там.

Там правят сыновья и внуки Гитлера. Потому что во время войны нацисты смогли разместить там войска. Они остались там. А потом начали воевать с русскими, преследовать их, русских, которые родились на этих землях, убивать их. В итоге это завершилось переворотом.

Между тем НАТО преследует Россию, окружая ее большим количеством оружия, большим количеством военных баз, а Соединенные Штаты дирижируют международным террористическим оркестром. Создалась жесткая, сложная, болезненная ситуация, смерть любого человека причиняет боль.

Надеюсь, получится достичь согласия, которое положит конец конфликту. Конечно, должны быть гарантии русскому народу. И конечно, в результате нужно восстановить мир, с гарантиями в том, что касается Российской Федерации и территорий.