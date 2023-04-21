МНО Румынии запросило у парламента одобрение на приобретение новых подводных лодок

ЦАМТО, 20 апреля. Министерство национальной обороны Румынии направило в парламент запрос на одобрение приобретения новых неатомных подводных лодок (НАПЛ).

Кроме того, как сообщает Maritime-executive.com, министерство объявило, что планирует закупить новые минно-тральные корабли и модернизировать имеющиеся корветы УРО.

В румынском оборонном ведомстве не уточнили ни количество закупаемых подводных лодок, ни ориентировочную стоимость проекта. Тем не менее, местные военные эксперты предполагают, что потребность Румынии в НАПЛ составляет три единицы, учитывая, что у Бухареста на данный момент подводный флот фактически отсутствует.

Решение о покупке последовало вслед за подписанием Румынией и Францией письма о намерениях (LOI) в июле 2022 года. Напомним, что тогда министр обороны Румынии Василе Динку заявил о намерении закупить НАПЛ и вертолеты французского производства. В частности, Румыния выразила заинтересованность в приобретении двух французских подводных лодок класса "Скорпен".

Министр обороны Румынии в июле 2022 года заявил, что страна извлекла уроки из происходящего на Украине, поэтому оборонное ведомство в предстоящий период планирует пересмотреть на соответствие текущим требованиям утвержденной Высшим советом национальной обороны за два года до этого концепции "Вооруженные силы 2040". Одновременно министерство начало процедуру обоснования проекта закупки НАПЛ для парламента.

По мнению Maritime-executive.com, приобретение Румынией НАПЛ значительно усилит потенциал подводного флота НАТО в Черном море, расширив возможности альянса по сбору разведданных об операциях России в регионе. Румынский подводный флот в этом районе также рассматривается как ключ к "разрушению существующей морской военной монополии России и Турции в регионе".

Напомним, что Румыния в настоящее время имеет в наличии одну подводную лодку, построенную в бывшем Советском Союзе, которая в последний раз использовалась по назначению в 1996 году.