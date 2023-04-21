ВС Словакии получили второй танк "Леопард-2A4"

ЦАМТО, 20 апреля. Представители 14-го танкового батальона 2-й механизированной бригады (Требишов), 42-й базы снабжения (Мартин) ВС Словакии и отдела модернизации Минобороны Словакии в соответствии с ранее согласованным графиком приняли в Германии еще один танк "Леопард-2A4".

Это второй ОБТ "Леопард-2A4", переданный Германией взамен поставленных Словакией Украине боевых машин пехоты BVP-1. Еще 13 танков будут передаваться партиями до конца года. Как пояснил министр обороны Словакии Ярослав Надь, перед поставкой техника проходит комплексный ремонт на предприятии компании Rheinmetall Landsysteme.

Первый полученный танк уже прошел испытания на базе Военно-технического испытательного института Загорье (Vojensky technicky skusobny ustav Zahorie – VTSU Zahorie). В настоящее время МО Словакии проводит оценку их результатов. Для ввода танков в состав Вооруженных сил Словацкой Республики потребуется также переподготовка экипажей, которую проведут инструкторы ВС Германии в учебном центре "Лешть" летом этого года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2022 года государственный секретарь Министерства обороны Словакии М.Майер и государственный секретарь Федерального министерства обороны Германии Б.Циммер подписали протокол о намерениях, подтверждающий достигнутое соглашение об обмене военной техникой, предусматривающее передачу Словакией Украине 30 BVP-1 в обмен на 15 танков "Леопард-2A4", которые оборонная промышленность Германии восстановит до полностью работоспособного состояния.

Официальное соглашение об обмене военной техникой представители министерств обороны Словакии и Германии подписали 15 ноября 2022 года в Брюсселе после завершения многомесячных переговоров. В рамках данного документа Словакия к 29 ноября передала Украине 30 единиц BVP-1. Поставленные Украине БМП передавались не из состава Вооруженных сил Словакии, а из резерва, который планировалось использовать в случае мобилизации.

Согласно договоренности, все танки должны быть поставлены к концу 2023 года. Перед поставкой они пройдут ремонт на заводе-изготовителе для обеспечения пригодности к эксплуатации, а также модернизацию некоторых компонентов. Танки будут оснащены средствами связи и информационными системами, совместимыми с состоящими на вооружении ВС Словакии. Пакет также будет включать танковые боеприпасы, обучение экипажей и техническое обслуживание, запасные части и логическую поддержку.

Благодаря передаче этой техники Словакия усилит на 50% танковый батальон, входящий в состав 2-ой механизированной бригады. Сейчас количество танков Т-72 в составе ВС страны недостаточно и не соответствует даже минимальным требованиям НАТО.