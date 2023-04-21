Войти
ЦАМТО

ВС Словакии получили второй танк "Леопард-2A4"

222
0
-1
Немецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2.
Источник изображения: © AP Photo / Martin Meissner

ЦАМТО, 20 апреля. Представители 14-го танкового батальона 2-й механизированной бригады (Требишов), 42-й базы снабжения (Мартин) ВС Словакии и отдела модернизации Минобороны Словакии в соответствии с ранее согласованным графиком приняли в Германии еще один танк "Леопард-2A4".

Это второй ОБТ "Леопард-2A4", переданный Германией взамен поставленных Словакией Украине боевых машин пехоты BVP-1. Еще 13 танков будут передаваться партиями до конца года. Как пояснил министр обороны Словакии Ярослав Надь, перед поставкой техника проходит комплексный ремонт на предприятии компании Rheinmetall Landsysteme.

Первый полученный танк уже прошел испытания на базе Военно-технического испытательного института Загорье (Vojensky technicky skusobny ustav Zahorie – VTSU Zahorie). В настоящее время МО Словакии проводит оценку их результатов. Для ввода танков в состав Вооруженных сил Словацкой Республики потребуется также переподготовка экипажей, которую проведут инструкторы ВС Германии в учебном центре "Лешть" летом этого года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2022 года государственный секретарь Министерства обороны Словакии М.Майер и государственный секретарь Федерального министерства обороны Германии Б.Циммер подписали протокол о намерениях, подтверждающий достигнутое соглашение об обмене военной техникой, предусматривающее передачу Словакией Украине 30 BVP-1 в обмен на 15 танков "Леопард-2A4", которые оборонная промышленность Германии восстановит до полностью работоспособного состояния.

Официальное соглашение об обмене военной техникой представители министерств обороны Словакии и Германии подписали 15 ноября 2022 года в Брюсселе после завершения многомесячных переговоров. В рамках данного документа Словакия к 29 ноября передала Украине 30 единиц BVP-1. Поставленные Украине БМП передавались не из состава Вооруженных сил Словакии, а из резерва, который планировалось использовать в случае мобилизации.

Согласно договоренности, все танки должны быть поставлены к концу 2023 года. Перед поставкой они пройдут ремонт на заводе-изготовителе для обеспечения пригодности к эксплуатации, а также модернизацию некоторых компонентов. Танки будут оснащены средствами связи и информационными системами, совместимыми с состоящими на вооружении ВС Словакии. Пакет также будет включать танковые боеприпасы, обучение экипажей и техническое обслуживание, запасные части и логическую поддержку.

Благодаря передаче этой техники Словакия усилит на 50% танковый батальон, входящий в состав 2-ой механизированной бригады. Сейчас количество танков Т-72 в составе ВС страны недостаточно и не соответствует даже минимальным требованиям НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Словакия
Украина
Продукция
Leopard-2
Т-72
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
Похожие новости
17.01.2023
Чехия и Словакия рискуют остаться без обещанных немецких танков в случае начала поставок ОБТ Leopard Украине
01.12.2022
Минобороны Словакии передало ВС Украины 30 БМП BVP-1
09.05.2022
Словакия готова поставить на Украину советские танки, но в обмен на немецкие
21.06.2021
Военная бронетехника Запада и России – актуальное состояние
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 06:34
  • 48302
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 05:49
  • 234
Космонавтика Илона Маска
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"
  • 21.04 04:20
  • 1
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 02:41
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" передаст свое имя подводному атомному ракетоносцу
  • 21.04 02:14
  • 1
В ИСС Решетнева считают IT и приборостроение перспективными направлениями для студентов
  • 21.04 01:44
  • 2446
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 20:24
  • 2
Индия может глобально увеличить доходы России
  • 20.04 17:11
  • 0
Вашингтон дал зеленый свет взрывоопасному политическому проекту
  • 20.04 16:58
  • 2
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 20.04 15:37
  • 51
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.04 13:08
  • 1
За сутки сбиты четыре самолета ВСУ - Минобороны РФ
  • 20.04 13:08
  • 1
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх