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В России рассказали о недостатках современных танков

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Экипаж танка Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО
Экипаж танка Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Недостатком современных танков, который выявила специальная военная операция (СВО) на Украине, стала слабая защита кормы. Об этом военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал в беседе с News.ru.

Он отметил, что раньше танки модернизировали для защиты от поражающих факторов противотанкового оружия, но в современных боевых действиях применяют FPV-дроны с боевыми частями от противотанковых гранатометов и сбрасывают гранаты с беспилотников в открытые люки. «Но раньше считалось, что ракета или снаряд прилетит только со стороны противника, а не сзади. Из-за этого корма танка оставалась уязвимой», — сказал обозреватель.

По словам Суконкина, СВО показала, что в дополнительном бронировании нуждаются все узлы танка. Также необходимо усиливать защиту днища от современных противотанковых мин, которые могут полностью уничтожить машину.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что комплекс активной защиты «Арена-М» планируют установить на танки Т-80 и Т-90.

В марте источник РИА Новости рассказал, что в российские войска начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков.

Кто строит Россию?

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
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БПЛА
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