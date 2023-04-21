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ЦАМТО

Нидерланды и Дания передадут Украине танки "Leopard-2A4" только в 2024 году

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 20 апреля. Нидерланды и Дания передадут Украине свои 14 танков "Leopard-2A4", скорее всего, только в 2024 году. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило нидерландское Минобороны.

О том, что такая поставка готовится, ранее сегодня сообщило Датское радио со ссылкой на министра иностранных дел страны Ларса Лекке Расмуссена.

В феврале 2023 года было объявлено, что Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине порядка 100 танков "Leopard-1А5" и боеприпасы к ним.

Кильский институт мировой экономики оценивает на текущий момент нидерландскую военную помощь Украине в 2,4 млрд. евро, датскую – в 800 млн. евро, отмечает агентство.

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Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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