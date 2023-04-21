Варшаву загнали в угол ее амбиции. Из-за них поляков погонят на смерть

NDP: Варшава готова продолжать конфликт на Украине до последнего поляка

Запад прекрасно понимает, что после весенне-летней кампании украинская армия утратит боеспособность. Продолжать поддерживать конфликт отправят поляков, пишет NDP. Амбиции Польши сыграли с ней злую шутку, ведь для нее провал на Украине означает забвение, позор, крах армии и колоссальные долги.

Марек Галась

В последнее время на фоне частых публикаций о присоединении западной части Украины к Польше, а также столь же частых слухов о польско-украинской унии на правах Конфедерации для успешного присоединения Украины к ЕС и НАТО, все чаще появляются сообщения о планах отправки на Украину миротворцев НАТО – в первую очередь, из числа польских и американских военных.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был одним из первых, кто поднял эту тему. "Мы стоим у той черты, которую раньше нельзя было пересекать: страны ЕС близки к обсуждению вопроса об отправке „миротворческих войск” на Украину", – сказал он.

Данное утверждение означает, что человеческие ресурсы Украины приближаются к критическому уровню. Запад прекрасно понимает, что после весенне-летней кампании армия киевского режима утратит боеспособность. И в связи с этим на Западе возникает вопрос, что делать: закончить конфликт или продолжить его, но уже за счет собственных людских ресурсов.

В настоящее время Польша готовит свои военные резервы. По всей стране широко рекламируются различные базовые военные курсы для всех желающих, в том числе для молодежи и даже для детей, Минобороны запустило разнообразные проекты: "Тренируйся с армией", "Тренируйся, как солдат" и другие. Польские политики считают, что к военным действиям должны быть готовы все. Власти предлагают отправить на Украину так называемых миротворцев, а на самом деле хорошо обученный контингент военных США, которых, благодаря партии "Право и справедливость", в Польше находится немалое количество и с каждым днем становится все больше и больше. Однако не стоит рассчитывать на то, что американцы будут умирать за поляков, и уж тем более за украинцев. Судя по действиям польского правительства, оно уготовило полякам гораздо более героическую судьбу, чем защита Отечества – наивным полякам, конечно же, суждено отправиться на первую линию прикрывать американский контингент.

Об этом свидетельствует, хотя бы, тот факт, что с 17 апреля в Польше начали раздавать повестки на армейские медкомиссии: Минобороны хочет проверить, сколько поляков подходит для армейской службы.

Повестки будут выдаваться резервистам, лицам, которые связаны с военной службой (прошли военную службу или обучение), определенным гражданским специалистам, включая женщин.

Польское оборонное ведомство также начало рекламную кампанию по набору добровольцев для службы в так называемом Литовско-польско-украинском корпусе.

На фоне разговоров об усилиях многих мировых лидеров по прекращению конфликта мирным путем, включая предложения Венгрии, Белоруссии, Таиланда, Турции и других стран предоставить платформы для мирных переговоров, особого внимания заслуживает визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай с целью уговорить китайского лидера вмешаться в украинско-российский конфликт и убедить противоборствующие стороны заключить мирное соглашение.

Однако, в отличие от руководства Франции, польское правительство настроено весьма воинственно и вступает в прямую конфронтацию со странами, которые хотят мирного прекращения конфликта, разгоревшегося у границы Польши. Премьер-министр Моравецкий заявил прямо: "Если мы проиграем Украину, мы проиграем мир на десятилетия. Поражение на Украине может стать началом конца злотого века Запада". Это означает, что Польша после очевидного поражения Украины без западного финансирования перестанет быть в центре внимания США и, как следствие, перестанет играть в ЕС ведущую роль в качестве представителя интересов США в Европе. Это означает, что Польша снова будет унижена перед всеми членами ЕС, ее голос вновь станет незначительным и ничего не решающим. Если Польша лишится поддержки США, ЕС перестанет руководствоваться геополитическими желаниями ПиС, а это значит, что с амбициозными мечтами о Польше "От моря до моря" можно будет попрощаться. Если Украина в этом конфликте проиграет, то этой частью мира не будет интересоваться даже Альянс во главе с США, что для Украины означает гарантированный отказ от ее приема в ЕС и НАТО, и любые провокации и уловки Киева, направленные на применение 5-й Статьи Североатлантического договора, будут бесполезны. Для Польши это означает забвение, позор, крах армии и колоссальные долги.

Таким образом, для того, чтобы удержаться у власти, у ПиС остался один-единственный выход – продолжать убеждать всех, что поражение Украины чревато поражением всего западного мира с его ценностями. Однако в действительности продолжение конфликта означало бы только одно – дальнейшее кровопролитие, на этот раз уже до последнего поляка. Но писовцев, конечно же, это совершенно не волнует: они давно уже подготовились к такому кровавому развитию событий, в том числе устроив по всей Польше множество военных кладбищ.