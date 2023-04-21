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Военное обозрение

Американские военные отправили свой первый беспилотный катер в Ормузский пролив

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Источник изображения: topwar.ru

Компания L3Harris передала ВМС США 13-метровый морской беспилотник Arabian Fox MAST-13 относительно недавно. И теперь американские военные отправили свой первый беспилотный скоростной катер в Ормузский пролив, разделяющий побережья Ирана и Омана.

Об этом агентству Associated Press сообщил представитель Военно-морских сил Соединенных Штатов Тимоти Хокинс.

Он сообщил, что на борту корабля находятся камеры и многочисленные датчики. Морской беспилотник сопровождали два катера Береговой охраны США – USCGC Charles Moulthrope и USCGC John Scheuerman.

Так как корабль действовал недалеко от побережья Ирана, военные из Корпуса стражей исламской революции внимательно отслеживали его перемещения. При этом никаких инцидентов не произошло.

Иранцы наблюдали за проходом беспилотного надводного судна через пролив в соответствии с международным правом

- заявил Хокинс.

Проход через Ормузский пролив играет ключевую роль для мировой экономики. Примерно пятая часть всего объема продаваемой в мире нефти проходит этим водным путем. Одновременное присутствие здесь американских и иранских военных создает напряженную атмосферу.

Ранее ВМС США получили от американской компании Austal новый быстроходный транспортный корабль. Его максимальная скорость составляет 45 узлов (примерно 83 км/ч). Корабль способен перевозить до роты морпехов, а также вертолеты и десантные лодки. Его автоматизированная система управления позволяет ему автономно действовать по заданной программе до 30 суток, не нуждаясь в экипаже.

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