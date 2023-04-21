Германия передала Украине второй ЗРК IRIS-T SLM

ЦАМТО, 20 апреля. Как сообщило со ссылкой на свои источники немецкое издание Spiegel, Германия передала Украине второй из четырех обещанных зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM.

Как сообщается, поставка одной системы и 16 ракет была выполнена в районе 16 апреля.

Первый комплекс был передан Украине в октябре прошлого года. Предположительно, поставка была произведена из числа ЗРК, заказанных компании Diehl Defence Египтом.

ВС Украины разместили комплекс в районе Киева и применяют для перехвата российских средств воздушного нападения. Поставку второго ЗРК 19 апреля подтвердил министр обороны Украины А.Резников.

По информации Spiegel, оставшиеся два комплекса IRIS-T SLM должны быть поставлены к началу 2024 года. Их производство пока не завершено. Более того, Украина запросила дополнительные системы.

Министерство обороны Германии еще не опубликовало информацию о поставке второго ЗРК IRIS-T SLM Украине на своем сайте. 18 апреля оно объявило, что поставило Украине ЗРК "Пэтриот".

По данным Spiegel, власти Германии также вели переговоры с правительством Швеции о приобретении мобильных пусковых установок системы IRIS-T из состава ВС Швеции. Согласно информации издания, Швеция передала Германии 12 пусковых установок IRIS-T SLS. В настоящее время ведется поиск транспортных средств, на которые можно установить эти пусковые установки для передачи Украине.

На вооружении ВС Германии ЗРК IRIS-T SLM отсутствуют. Министерство обороны намерено приобрести восемь комплексов. Проект должен быть представлен на утверждение бюджетного комитета Бундестага в этом году.

Как сообщал ЦАМТО, о намерении передать ВСУ несколько ЗРК IRIS-T компании Diehl Defense, а также другие системы вооружения канцлер Германии Олаф Шольц объявил в начале июня 2022 года. По данным немецких СМИ, запрос Украины предусматривал поставку до 11 ЗРК, однако на их изготовление потребуется несколько лет. На текущий момент согласована передача четырех IRIS-T SLM. По данным СМИ, стоимость одного комплекса оценивается в 140 млн. евро.

Так, контракт с Украиной на поставку первой системы, сопутствующую поддержку, обучение и боеприпасы был подписан в июне прошлого года на выставке Eurosatory-2022 в Париже. Позднее был заключен контракт на поставку трех дополнительных систем. Компания обеспечивает 12-недельный курс обучения украинских военнослужащих в Германии.

В состав батареи IRIS-T SLM входят пункт управления, одна мобильная многофункциональная РЛС, от двух до четырех самоходных пусковых установок на колесном шасси, на каждой из которых размещены восемь ТПК с перехватчиками IRIS-T SLM. ЗРК позволяет поражать цели на дальностях от 1 до 40 км и высотах до 20 км.

Несмотря на поставку ЗРК, проблемой для ВСУ является боекомплект для них. Украина намерена поднять перед своими спонсорами вопрос о срочной поставке зенитных управляемых ракет на ближайшей встрече в формате "Рамштайн", которая состоится 21 апреля.