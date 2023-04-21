Россия вывела на внешний рынок импортозамещенный бронеавтомобиль "Тайфун-К"

Как отметили в в пресс-службе "Рособоронэкспорта", Россия готова к взаимодействию с иностранными заказчиками в выпуске различных модификаций "Тайфун-К"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия вывела импортозамещенный бронированный автомобиль "Тайфун-К" модели К-53949 на внешний рынок. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Рособоронэкспорт" представляет своим партнерам выпускаемый исключительно из комплектующих российского производства бронеавтомобиль семейства "Тайфун-К". Эта машина отлично зарекомендовала себя как надежное и высокозащищенное средство транспортировки личного состава. "Тайфун-К" состоит на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации и уже подтвердил свои характеристики в реальных условиях эксплуатации и боевого применения", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

В пресс-службе добавили, что Россия готова к взаимодействию с иностранными заказчиками в выпуске различных модификаций бронеавтомобиля "Тайфун-К", в том числе с локализацией производства. "Рособоронэкспорт" видит значительную заинтересованность со стороны иностранных заказчиков и готов к взаимодействию в формате индустриального партнерства при выпуске бронеавтомобилей "Тайфун-К" различных модификаций, в том числе с локализацией производства. На сегодня мы имеем солидный портфель выполненных проектов по лицензионному производству, сотрудничеству в рамках совместных предприятий, а также по созданию инфраструктуры для технического обслуживания и модернизации российской военной техники на территории партнеров", - приводятся в сообщении слова Михеевой.

Автомобили семейства "Тайфун-К" способны развивать скорость до 100 км/ч, могут без предварительной подготовки форсировать броды глубиной до 1,5 м, подниматься по склонам с углом 30 градусов. Машины оснащаются бортовой информационно-управляющей системой, централизованной системой регулирования давления воздуха в боестойких шинах, системой кругового видеообзора, автоматической установкой пожаротушения, автономным дизельным энергоагрегатом. Кроме того, на них могут устанавливаться дистанционно управляемые боевые модули со стабилизированным вооружением. Состав вооружения варьируется в зависимости от потребностей заказчика.

Бронеавтомобили "Тайфун-К" модели К-53949 отличаются повышенной противоминной и баллистической защитой, высокий уровень которой обеспечивается комбинированной броней, включающей бронированный корпус и дополнительные броневые плиты с керамическими элементами, а также обтекаемой конструкцией корпуса и съемными противоминными поддонами. Сиденья для десанта имеют подвесную систему крепления к крыше и оснащены элементами энергопоглощения минного взрыва.