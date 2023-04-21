Войти
ТАСС

Источник: адмирал Лиина может сменить Авакянца по посту командующего Тихоокеанским флотом

203
0
0
Виктор Лиина
Виктор Лиина.
Источник изображения: Виталий Невар/ ТАСС

Пост командующего Балтфлотом может занять вице-адмирал Владимир Воробьев, занимающий в настоящее время должность заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Адмирал Виктор Лиина, занимающий пост командующего Балтийским флотом, может сменить адмирала Сергея Авакянца на посту командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ). Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к военному ведомству.

"Сергей Иосифович [Авакянц] на днях отметил свой 65-й день рождения. Ни о каких его увольнениях речь не идет, просто у него истек предельный срок нахождения на военной службе. В качестве его возможного преемника на посту командующего ТОФ рассматривается адмирал Лиина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пост командующего Балтфлотом может занять вице-адмирал Владимир Воробьев, занимающий в настоящее время должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Виктор Николаевич Лиина родился 19 июня 1968 году в Печорах (Псковская область). В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. После выпуска из училища служил в составе Северного флота (СФ) инженером электронавигационной группы штурманской боевой части крейсерской подводной лодки. В 1999-2004 годах командовал 74-м экипажем атомных подводных ракетных крейсеров "Сегежа" 11-й дивизии подводных лодок СФ. В 2006 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Затем последовательно занимал должности заместителя командира, начальника штаба и командира дивизии подводных лодок, заместителя командующего подводными силами Северного флота.

В 2010 году Лиина стал командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота. Спустя два года получил звание контр-адмирала и был назначен на должность командующего Войсками и силами на северо-востоке России. В 2014 году поступил в Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. После ее досрочного окончания в 2016 году был назначен первым заместителем командующего Черноморским флотом. 1 августа 2019 году занял должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ. 5 октября 2021 года вице-адмирал Виктор Лиина был назначен командующим Балтийским флотом. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
СФ
ТОФ
ЧФ
Похожие новости
08.10.2021
Северный путь требует обороны: Россия готова создать Арктический флот
20.09.2021
Сейсмически устойчивы, тактически обучены
26.04.2021
Кризис среднего возраста «Варшавянки»
14.08.2019
В Калининграде построят филиал Нахимовского училища
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
23.04.2012
Подплав выходит на поверхность
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 06:34
  • 48302
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 05:49
  • 234
Космонавтика Илона Маска
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"
  • 21.04 04:20
  • 1
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 02:41
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" передаст свое имя подводному атомному ракетоносцу
  • 21.04 02:14
  • 1
В ИСС Решетнева считают IT и приборостроение перспективными направлениями для студентов
  • 21.04 01:44
  • 2446
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 20:24
  • 2
Индия может глобально увеличить доходы России
  • 20.04 17:11
  • 0
Вашингтон дал зеленый свет взрывоопасному политическому проекту
  • 20.04 16:58
  • 2
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 20.04 15:37
  • 51
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.04 13:08
  • 1
За сутки сбиты четыре самолета ВСУ - Минобороны РФ
  • 20.04 13:08
  • 1
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх