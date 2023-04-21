Источник: адмирал Лиина может сменить Авакянца по посту командующего Тихоокеанским флотом

Пост командующего Балтфлотом может занять вице-адмирал Владимир Воробьев, занимающий в настоящее время должность заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Адмирал Виктор Лиина, занимающий пост командующего Балтийским флотом, может сменить адмирала Сергея Авакянца на посту командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ). Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к военному ведомству.

"Сергей Иосифович [Авакянц] на днях отметил свой 65-й день рождения. Ни о каких его увольнениях речь не идет, просто у него истек предельный срок нахождения на военной службе. В качестве его возможного преемника на посту командующего ТОФ рассматривается адмирал Лиина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пост командующего Балтфлотом может занять вице-адмирал Владимир Воробьев, занимающий в настоящее время должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Виктор Николаевич Лиина родился 19 июня 1968 году в Печорах (Псковская область). В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. После выпуска из училища служил в составе Северного флота (СФ) инженером электронавигационной группы штурманской боевой части крейсерской подводной лодки. В 1999-2004 годах командовал 74-м экипажем атомных подводных ракетных крейсеров "Сегежа" 11-й дивизии подводных лодок СФ. В 2006 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Затем последовательно занимал должности заместителя командира, начальника штаба и командира дивизии подводных лодок, заместителя командующего подводными силами Северного флота.

В 2010 году Лиина стал командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота. Спустя два года получил звание контр-адмирала и был назначен на должность командующего Войсками и силами на северо-востоке России. В 2014 году поступил в Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. После ее досрочного окончания в 2016 году был назначен первым заместителем командующего Черноморским флотом. 1 августа 2019 году занял должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ. 5 октября 2021 года вице-адмирал Виктор Лиина был назначен командующим Балтийским флотом.