В ФРГ заявили, что нога ни одного европейского солдата не ступит на территорию Украины

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман также исключила поставку Киеву западных истребителей Tornado и Eurofighter

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) исключила присутствие европейских военнослужащих на территории Украины, отметив, что "нога ни одного немецкого или европейского солдата не ступит на территорию Украины".

"На Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю", - приводит в четверг слова Штрак-Циммерман газета Bild. В то же время она исключила поставку Киеву западных истребителей Tornado и Eurofighter. "На Украине не будет ни Tornado, ни Eurofighter", - заверила глава комитета Бундестага. По ее словам, это связано с тем, что украинские пилоты не могут достаточно быстро получить навыки обращения с данными самолетами.

Однако Штрак-Циммерман уточнила, что с самолетами МиГ-29 "все обстоит по-другому". "Это [истребители из] советских запасов, их можно использовать немедленно", - резюмировала она.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине. На прошлой неделе правительство ФРГ разрешило Польше передать Украине истребители советского производства, полученные Варшавой из запасов бывшей ГДР. Речь идет о пяти самолетах МиГ-29. До этого стало известно о том, что польские власти официально попросили правительство Германии одобрить поставки Украине истребителей МиГ-29. В 2002 году федеративная республика продала Польше 23 МиГ-29 из запасов бывшей ГДР.