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ТАСС

Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2

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Танк Leopard 2
Танк Leopard 2.
Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

В совместном заявлении стран говорится, что танки будут поставлены с начала 2024 года

СТОКГОЛЬМ, 20 апреля. /ТАСС/. Дания и Нидерланды совместно передадут Украине 14 танков Leopard 2. Об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством обороны Дании после встречи в датском Совете по внешней политике.

"Нидерланды и Дания сегодня объявляют о своем намерении совместно приобрести, отремонтировать и передать Украине 14 танков Leopard 2A4 после успешного сотрудничества с Германией по поставке не менее 100 танков Leopard 1A5. Танки Leopard 2 будут поставлены на Украину с начала 2024 года в рамках наших долгосрочных обязательств перед ней. Ориентировочная стоимость в €165 млн будет поровну разделена между нашими странами. Таким образом мы совместно примем участие в "коалиции Leopard", поддерживаемой многими партнерами и союзниками", - указано в совместном заявлении Дании и Нидерландов.

Как отмечается в пресс-релизе Минобороны Дании, кабинет министров уже получил поддержку Совета по внешней политике, о чем исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен проинформирует коллег из 50 стран, входящих в Контактную группу по обороне Украины (UDCG), 21 апреля на встрече группы на авиабазе Рамштайн. "Для надежды на мирную и безопасную Европу совершенно необходимо, чтобы мы не позволили украинцам сражаться одним", - прокомментировал Лунд Поульсен.

Датская часть пожертвования будет профинансирована из "Украинского фонда". Подавляющая часть членов Фолькетинга (парламента) поддержали эту инициативу.

В феврале правительство Дании начало сотрудничество с Германией и Нидерландами по передаче ВС Украины минимум 100 танков Leopard 1A5. Первые будут готовы к отправке уже в ближайшие недели. 

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Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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