Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией в сфере военно-морского планирования.

Ранее ряд СМИ сообщил, прорабатывается вопрос о выводе "Петра Великого" из боевого состава флота, в связи с тем что опыт ремонта крейсера того же класса "Адмирал Нахимов" оказался очень затратным.

"Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать. Корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией, данный вариант рассматривается", - заявил на это собеседник РИА Новости.

Он добавил, что "Пётр Великий" может встать на модернизацию после возвращения в строй крейсера того же класса "Адмирал Нахимов".

По словам источника, по опыту модернизации "Нахимова" крейсер "Петр Великий" после ремонта может стать носителем большого числа крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых.