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Интерфакс-АВН

Николай Нестечук назначен гендиректором оператора российских космодромов ЦЭНКИ

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ФГУП ЦЭНКИ
Филиал ФГУП ЦЭНКИ «Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В. П. Бармина».
Источник изображения: www.tsenki.com

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Новым генеральным директором Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") назначен Николай Нестечук, сообщает в четверг пресс-служба ЦЭНКИ.

"20 апреля 2023 года на должность генерального директора АО "ЦЭНКИ" назначен Николай Николаевич Нестечук, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора по испытаниям, эксплуатации и ОКР ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", - сказали в пресс-службе.

В 1998 году Нестечук окончил Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Москве. После окончания вуза служил на космодроме Плесецк, прошел все должности от инженера отделения до начальника космодрома, генерал-майор в отставке.

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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
Плесецк
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