Николай Нестечук назначен гендиректором оператора российских космодромов ЦЭНКИ

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Новым генеральным директором Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") назначен Николай Нестечук, сообщает в четверг пресс-служба ЦЭНКИ.

"20 апреля 2023 года на должность генерального директора АО "ЦЭНКИ" назначен Николай Николаевич Нестечук, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора по испытаниям, эксплуатации и ОКР ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", - сказали в пресс-службе.

В 1998 году Нестечук окончил Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Москве. После окончания вуза служил на космодроме Плесецк, прошел все должности от инженера отделения до начальника космодрома, генерал-майор в отставке.