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ЦАМТО

Минобороны: Молдавия планирует приобрести РЛС для Национальной армии в ближайшие месяцы

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Военнослужащие Национальной армии Молдавии
Военнослужащие Национальной армии Молдавии.
Источник изображения: Мирослав Ротарь/РИА "Новости"

ЦАМТО, 20 апреля. Молдавия в течение нескольких месяцев приобретет радиолокационную станцию для Национальной армии. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в телеэфире министр обороны республики Анатолий Носатый.

Как напоминает агентство, ранее власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонительного потенциала страны. В частности, глава Минобороны говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.

"Нам нужна комплексная система ПВО, но мы в правительстве осознаем, что для страны это очень дорого. Мы в ближайшее время подпишем договор с партнерами, ведем переговоры по приобретению РЛС для Национальной армии. Деньги уже выделены из бюджета. Думаю, в течение нескольких месяцев будет поставка, но здесь мы должны иметь в виду и подготовку персонала, размещение и введение в строй", – сказал министр в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого властями Румынии.

А.Носатый воздержался назвать поставщика оборудования и сумму, которая фигурирует в сделке.

Вместе с тем, глава Минобороны подчеркнул, что правительство впервые за многие годы нашло возможность выделения средств на модернизацию армии.

"Впервые бюджет Министерства обороны превысил 0,5% ВВП. Конечно, хотелось бы и 2%, и 3%, но пока есть трудности в этом плане. Но мы уже можем позволить себе приобретать некоторое оборудование, вооружение, необходимое для армии", – добавил А.Носатый.

Как отмечает "РИА Новости", согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Тем не менее, опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Румыния
Проекты
NATO
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