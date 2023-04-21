В Минобороны России прошла тематическая выставка "День инноваций войск РХБ защиты-2023"

ЦАМТО, 20 апреля. В военно-научном комплексе войск радиационной, химической и биологической защиты 19 апреля проведена тематическая выставка "День инноваций войск РХБ защиты-2023".

Как отметил начальник войск РХБ защиты Герой труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, "одной из приоритетных задач войск РХБ защиты является деятельность по инновационному развитию в области обороны, сопровождению научно-технических и инновационных проектов и созданию условий для их реализации".

Отобранные на конкурсной основе образцы уже прошли всестороннюю экспертную оценку на предмет новизны, степени завершенности, на наличие критериев отнесения к инновационной и высокотехнологичной продукции, а также важности перспективного проекта для войск РХБ защиты и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом.

Тематика представляемых на конкурс проектов определялась с учетом текущих потребностей в технологиях и стоящих перед войсками задач.

В выставочной экспозиции военно-научного комплекса войск РХБ защиты было представлено 24 инновационных проекта, направленных на обеспечение РХБ безопасности войск и населения.

"Специальная военная операция показала необходимость максимального взаимодействия и оперативного использования всего потенциала науки. Огромная работа проводится по обнародованию американских военно-биологических программ, связанных с разработкой компонентов биологического оружия в украинских биолабораториях" – подчеркнул И.Кириллов.

В рамках выставки проведено пленарное заседание, на котором были заслушаны доклады представителей ведущих ВУЗов и организаций российского ОПК.

В работе конференции приняли участие свыше 100 специалистов из более чем 30 организаций.

Кроме того, в ходе проведения мероприятия состоялся показ образцов специальных машин войск РХБ защиты ВС РФ и посещение лабораторно-экспериментальной базы военно-научного комплекса войск РХБ защиты.

Все участники тематической выставки "День инноваций войск радиационной, химической и биологической защиты-2023" были награждены грамотами, а победители – дипломами лауреатов и памятными призами, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.