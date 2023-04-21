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ЦАМТО

В Польшу доставлена вторая партия БЛА "Байрактар TB2"

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Источник изображения: Фото: polska-zbrojna.pl

ЦАМТО, 20 апреля. На территории 12-й базы беспилотных летательных аппаратов в Мирославце 17 апреля состоялась приемка представителями ВС Польши второй партии БЛА "Байрактар TB2" производства Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.S.

Как сообщило Агентство вооружений МНО Польши, ранее БЛА были протестированы в Турции, а после доставки в Польшу в апреле успешно прошли завершающие испытания перед передачей заказчику. В комплект поставки, в частности, вошли: 6 БЛА, 3 мобильные станции управления, а также блоки наблюдения и датчики распознавания.

Как сообщал ЦАМТО, 24 мая 2021 года без проведения тендера Агентство вооружений МНО Польши подписало с турецкой компанией Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.S. контракт на закупку четырех беспилотных авиационных комплексов, в состав каждого из которых входят 6 вооруженных БЛА "Байрактар TB2" (всего 24 БЛА), сопутствующего оборудования, включая мобильные станции управления, РЛС, тренажеры, комплект запчастей, а также предоставление услуг обслуживания и обучения личного состава. Стоимость одного комплекта "Байрактар TB2" составляет около 67 млн. долл. Контракт предусматривает предоставление 24-месячной гарантии, а также передачу технологий, позволяющих выполнять силами ВС Польши обслуживание (уровень D) и ремонт оборудования, в т.ч. двигателей, планера, наземных станций управления и камер. В рамках заключенного соглашения также приобретаются боеприпасы с лазерным наведением MAM-L и MAM-C. В версии для ВС Польши БЛА "Байрактар TB2" оснащаются РЛС с фазированной антенной решеткой Osprey 30 итальянской группы Leonardo. На каждый комплекс закуплены по две РЛС. Продажа сопровождается компенсационным соглашением, связанным с услугами, которые будет выполнять "польское военное предприятие".

Церемония передачи ВС Польши первого из четырех законтрактованных комплекта БЛА "Байрактар TB2" состоялась на базе в Мирославце 28 октября 2022 года. ВВС Польши получили 6 БЛА, 3 мобильные станции управления, элементы наземного обеспечения, диагностическое оборудование, запасные части.

Первые контрольные полеты БЛА под управлением польских операторов начались в феврале 2023 года.

Как планируется, оставшиеся два комплекта "Байрактар TB2" будут переданы ВВС Польши к концу 2024 года.

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Страны
Польша
Турция
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Dirinler
Leonardo
Проекты
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