Экипаж подводного аппарата АС-34 отработал маневрирование в Кольском заливе

ЦАМТО, 20 апреля. На Северном флоте проведена тренировка спасательных сил с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя "Михаил Рудницкий".

В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, а также погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.

В ходе плановой тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчетом главного командного пункта спасательного судна "Михаил Рудницкий". Спасатели проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Помимо отработки учебных задач экипажем аппарата АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт, сообщает пресс-служба Северного флота.