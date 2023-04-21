Войти
ЦАМТО

Экипаж подводного аппарата АС-34 отработал маневрирование в Кольском заливе

226
0
0
Михаил Рудницкий
Морское поисково-спасательное судно "Михаил Рудницкий"(пр.05360).
Источник изображения: bastion-opk.ru

ЦАМТО, 20 апреля. На Северном флоте проведена тренировка спасательных сил с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя "Михаил Рудницкий".

В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, а также погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.

В ходе плановой тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчетом главного командного пункта спасательного судна "Михаил Рудницкий". Спасатели проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Помимо отработки учебных задач экипажем аппарата АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт, сообщает пресс-служба Северного флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
1855 Приз
Военные учения
СФ
Похожие новости
11.06.2020
Спасательный аппарат АС-34 СФ прошел подготовку к оказанию помощи подводной лодке, лежащей на грунте
05.09.2019
Экипаж подводного аппарата АС-34 Северного флота отработал маневрирование в Кольском заливе
24.04.2019
Как поисковые службы ВМФ осваивают новую технику
21.03.2017
Экипажи глубоководных спасательных аппаратов Северного флота совершили испытательные погружения в Баренцевом море
14.08.2014
В Минобороны России утверждена перспективная концепция развития системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ
14.08.2014
SOS из глубины
30.12.2013
Наши приоритеты – Тихий океан и Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 06:34
  • 48302
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 05:49
  • 234
Космонавтика Илона Маска
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"
  • 21.04 04:20
  • 1
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 02:41
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" передаст свое имя подводному атомному ракетоносцу
  • 21.04 02:14
  • 1
В ИСС Решетнева считают IT и приборостроение перспективными направлениями для студентов
  • 21.04 01:44
  • 2446
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 20:24
  • 2
Индия может глобально увеличить доходы России
  • 20.04 17:11
  • 0
Вашингтон дал зеленый свет взрывоопасному политическому проекту
  • 20.04 16:58
  • 2
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 20.04 15:37
  • 51
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.04 13:08
  • 1
За сутки сбиты четыре самолета ВСУ - Минобороны РФ
  • 20.04 13:08
  • 1
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх