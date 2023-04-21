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РИА Новости

Катер Тихоокеанского флота поразил крылатой ракетой корабль "противника"

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Ракетный катер ТОФ
Ракетный катер ТОФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Катер Тихоокеанского флота Р-298 поразил крылатой ракетой корабль условного противника

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Ракетный катер Тихоокеанского флота (ТОФ) Р-298 выполнил в ходе внезапной проверки стрельбу крылатой ракетой "Москит" и поразил условный корабль противника, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Ракетный катер "Р-298" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Москит" в Охотском море в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил вышли из пункта базирования и провели развертывание в назначенные районы в общей группировке кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота. В акватории Охотского моря экипаж ракетного катера Р-298 получил задачу выполнить ракетную стрельбу крылатой ракетой "Москит" по морской цели.

Экипаж катера поразил цель, роль которой выполнял морской щит-мишень, ракетой "Москит" на расстоянии около 70 километров, сообщает ведомство. Ракетная стрельба проводилась в рамках третьего этапа проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота с фактическим применением корабельного вооружения.

Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали более 20 кораблей и судов обеспечения, которые участвовали в закрытии района, а также самолёты морской авиации Тихоокеанского флота, добавили в Минобороны.

По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

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Москит
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Путин Владимир
Проекты
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