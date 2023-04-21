Военные в зоне СВО оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края

Дегтярев: военные на передовой оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. Военные на передовой оценили истребители Су-35 и Су-57, произведенные в Хабаровском крае, эти самолеты оказались "лучшими в мире", заявил губернатор Михаил Дегтярев во время ежегодного отчета о работе правительства региона перед законодательной думой края.

"Устойчивый рост показывает Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина. В прошлом году вооруженным силам он передал партии Су-35 и Су-57. Идет подготовка производства под выпуск Су-75 Checkmate ("Шах и мат"). Военные на передовой высоко оценили наши боевые самолеты. Представители командования Восточного военного округа 11-й армии ВВС ПВО рассказывали мне, что самые лучшие в мире истребители произведены в Хабаровском крае. И они обеспечивают комплексную защиту наших войск на земле", - сообщил Дегтярев.

Он также отметил, что в Комсомольске-на-Амуре усиленно работает корпорация "Иркут" по выпуску нового самолета Sukhoi Superjet New с комплектующими отечественного производства - ведутся работы по установке российского двигателя ПД-8.

"Первые две серийные машины будут переданы заказчикам уже в конце этого года. В дальнейшем производство составит 20 самолетов в год. На ВЭФ в прошлом году мы подписали соглашение о приобретении "Аэрофлотом" 89 таких самолетов до 2030 года. И это только "Аэрофлоту", - уточнил Дегтярев.

Кроме того, глава региона напомнил, что совместно с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, с Минпромторгом России и Минвостокразвития ведется работа над запуском производства самолета "Байкал". Для этого расширена ТОР "Комсомольская", подготовлена площадка.

"По завершении проектирования в этом году приступаем к строительству цехов. Договорились, что первые 10 машин будут эксплуатироваться нашим краем. А соглашение с Единой дальневосточной авиакомпанией предусматривает эксплуатацию на Дальнем Востоке 105 таких машин, произведенных у нас в регионе", - заключил губернатор.

По его словам, индекс промышленного производства в регионе по итогам прошлого года составил 102,5%.