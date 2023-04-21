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РИА Новости

Экс-командующий ТОФ будет координировать пилотные военно-спортивные центры

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Адмирал Сергей Авакянц
Адмирал Сергей Авакянц.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Трутнев заявил, что адмирал Авакянц снят с поста командующего ТОФ

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Центральную структуру, которая будет координировать работу 12 открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, возглавит бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

В среду под председательством Трутнева и первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко прошло совещание по вопросам создания в регионах России центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

"Завтра заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали центральную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом. Николай Анатольевич Язынин продолжит работу в составе этой структуры в должности его заместителя", - сказал Трутнев на совещании.

Позже вице-премьер рассказал журналистам, что все 12 территорий, выбранных для создания пилотных центров, доложили о готовности с 11 мая начать работу.

Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания под кураторством Российского союза боевых искусств должны заработать в мае в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Планируется, что в каждом центре к обучению приступит смена из 300 человек. Для работы было отобрано 216 инструкторов, которые прошли трехэтапную подготовку, включая обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и в Московском государственном педагогическом университете. Центры будут направлены на подготовку и обучение молодёжи в возрасте 14-35 лет, включая школьников и студентов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Кириенко Сергей
Проекты
ТОФ
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