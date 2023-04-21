Источник: крейсер "Петр Великий" передаст свое имя подводному атомному ракетоносцу

Собеседник агентства сообщил, что атомоход будет заложен на "Севмаше" в следующем году и со временем станет флагманом дивизии атомоходов Северного флота "императорской" серии

МОСКВА, 20 апреля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Имя тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" после его вывода из состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ получит стратегический атомный подводный ракетоносец проекта 955А "Борей-А". Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"После вывода крейсера "Петр Великий" из боевого состава флота это имя получит стратегический атомный подводный ракетоносец проекта "Борей-А", - сказал собеседник агентства.

По его данным, атомоход с именем "Петр Великий" будет заложен на "Севмаше" в 2024 году и со временем станет флагманом дивизии атомоходов Северного флота "императорской" серии.

ТАСС не располагает официальными подтверждением этой информации.

Как ранее сообщал ТАСС источник, после 2023 года на "Севмаше" начнется строительство новой серии атомных субмарин проекта 955А. Всего планируется построить шесть "Бореев-А", которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах. С завершением этой серии в боевом составе ВМФ будут находиться четырнадцать новых стратегических АПЛ: одиннадцать - класса "Борей-А" и три - класса "Борей".

Ранее источник сообщил ТАСС, что ракетный крейсер "Петр Великий" может быть выведен из боевого состава ВМФ России.