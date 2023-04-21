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РИА Новости

Береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт СВО, заявил главком

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Евменов: морская пехота и береговые войска ТОФ при проверке применяют опыт спецоперации

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Морская пехота и береговые войска, в том числе ракетные комплексы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки применяют опыт, полученный в ходе специальной военной операции на Украине, заявил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

"Хочу сказать особо, что наша морская пехота, береговые ракетные комплексы во время этой проверки применили тот боевой опыт, который был наработан в специальной военной операции", - сказал Евменов.

По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

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