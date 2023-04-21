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РИА Новости

Главком ВМФ оценил надежность техники Тихоокеанского флота

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Главком ВМФ Евменов: техника ТОФ показывает надежность, а личный состав - мастерство

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Военная техника Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки показала свою надёжность, а личный состав демонстрирует профессиональное мастерство, заявил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

"Техника: новейшие корабли, подводные лодки, самолёты - показала свою высокую надёжность, а личный состав показывает профессиональное мастерство", - сказал Евменов.

Он уточнил, что говорить о каких-либо результатах проверки пока рано, так как её активная фаза, то есть практические действия, ещё не завершена. В то же время, по словам Евменова, внезапная проверка стала первыми учениями, которые были "неожиданностью не только для проверяемых, но и для штаба руководства".

Главком ВМФ напомнил, что внезапная проверка состоит из трёх этапов. На первом силы и войска ТОФ были приведены в полную боевую готовность. На втором они вышли в районы рассредоточения и заняли учебные позиции. Третий этап представляет собой практические действия сил и войск флота.

Постоянно меняющаяся и то и дело ухудшающаяся погода не помешала применению оружия, считает Евменов. Он отметил действия лётчиков, показавших боевое мастерство и слаженность, а также работу тральных сил, многоцелевых подводных лодок, противолодочных и ударных кораблей.

"Все задачи, поставленные верховным главнокомандующим, будут выполнены в срок и с высоким качеством", - заключил Евменов.

По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

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Путин Владимир
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Военные учения
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