Корвет "Алдар Цыденжапов" поразил береговые укрепления условного противника

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Корвет "Герой РФ Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе третьей фазы внезапной проверки в составе отряда боевых кораблей флота провёл в Японском море артиллерийские стрельбы и успешно поразил береговые цели условного противника артиллерийской стрельбой из 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190, сообщил журналистам командир корвета Андроник Шишманян.

"В ходе выполнения мероприятий по повышению боевой готовности на флоте экипажем корвета "Алдар Цыденжапов" успешно выполнены учебно-боевые стрельбы из артиллерийского комплекса А-190 по береговому укрепленному району вероятного противника", - сказал Шишманян.

Как рассказал командир боевой части корабля Константин Мошнов, стрельбы прошли без замечаний, цель была поражена. Это, по его словам, стало подтверждением навыков личного состава.

По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.