Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"

ВС России засекли у Угледара расчет миномета ВСУ с помощью РЛС артразведки "Зоопарк"
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки "Зоопарк" засекли под Угледаром украинский расчет миномета, который затем был уничтожен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"В рамках контрбатарейной борьбы с помощью артиллерийской разведки "Зоопарк" обнаружен и расчетом орудия "Мста-Б" уничтожен минометный расчет противника в районе Угледара. Также огнем артиллерии уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка", - сообщил Гордеев.