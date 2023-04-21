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РИА Новости

Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"

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Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк"
Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".
Источник изображения: © Фото : Allocer

ВС России засекли у Угледара расчет миномета ВСУ с помощью РЛС артразведки "Зоопарк"

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки "Зоопарк" засекли под Угледаром украинский расчет миномета, который затем был уничтожен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"В рамках контрбатарейной борьбы с помощью артиллерийской разведки "Зоопарк" обнаружен и расчетом орудия "Мста-Б" уничтожен минометный расчет противника в районе Угледара. Также огнем артиллерии уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка", - сообщил Гордеев.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
21.04.2023 04:54
Цитата, q
Дальность разведки огневых и стартовых позиций "Зоопарк - 1М", км:
минометов - 13-17
орудий полевой артиллерии - 20-25
реактивных систем залпового огня-15-22
тактических ракет - 40-45

У Зоопарка как и у Пеницилина общая проблема, это низкая дальность обнаружения целей в 25 км, тогда как современные западные артсистемы работают с дистанции 30-40км.

К тому же у РЛС  "Зоопарк - 1М"  активная антенна, поэтому они очень легко обнаруживаются и поражаются средствами контрбатарейной борьбы.
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