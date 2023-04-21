Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"

№1

Цитата, q

Дальность разведки огневых и стартовых позиций "Зоопарк - 1М", км:

минометов - 13-17

орудий полевой артиллерии - 20-25

реактивных систем залпового огня-15-22

тактических ракет - 40-45

У Зоопарка как и у Пеницилина общая проблема, это низкая дальность обнаружения целей в 25 км, тогда как современные западные артсистемы работают с дистанции 30-40км.К тому же у РЛС "Зоопарк - 1М" активная антенна, поэтому они очень легко обнаруживаются и поражаются средствами контрбатарейной борьбы.