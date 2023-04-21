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ТАСС

В Хабаровском крае для предприятий ОПК переобучат 500 работников в 2023 году

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Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Губернатор региона Михаил Дегтярев назвал закрытие кадровой потребности вопросом национальной безопасности

ХАБАРОВСК, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил органам власти региона в 2023 году дополнительно переобучить 500 работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом он сообщил в четверг во время отчета перед депутатами Законодательной думы региона.

"Запущена еще одна мера поддержки как дополнительное профессиональное образование работников предприятий ОПК. Ставлю задачу переобучить для предприятий ОПК в крае в 2023 году еще не менее 500 человек", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что во время проведения специальной военной операции закрытие кадровой потребности предприятий ОПК - это вопрос национальной безопасности. По поручению президента России Владимира Путина власти края работают в том числе над предоставлением сотрудникам ОПК наемного жилья на льготных условиях.

По данным правительства Хабаровского края, новые кадры ждут на Амурском и Хабаровском судостроительных заводах, Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина, Хабаровском радиотехническом заводе, а также на Дальневосточном производственном объединении "Восход" - крупнейшем заводе по утилизации боеприпасов и производству промышленных взрывчатых веществ на Дальнем Востоке. В частности, требуются инженерно-технические работники и представители рабочих профессий.

На предприятиях ОПК есть программы обучения специалистов и повышения их квалификации, поддерживается система наставничества, вводятся дополнительные меры поддержки для сотрудников. Работники оборонных предприятий получают временную отсрочку от призыва на военную службу во время проведения частичной мобилизации. 

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Страны
Россия
Компании
КнААЗ Гагарина
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
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