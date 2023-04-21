Источник: основу экипажа крейсера "Адмирал Нахимов" составят моряки с "Петра Великого"

По словам собеседника агентства, часть моряков уже приступила к изучению, приемке и обслуживанию нового вооружения и оборудования модернизированного корабля

МОСКВА, 20 апреля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Часть личного состава тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) "Петр Великий" перешла на борт проходящего модернизацию ТАРК проекта 1144.2М "Адмирал Нахимов" для формирования нового экипажа. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"Часть моряков с "Петра Великого" уже перешла на борт "Адмирала Нахимова" для формирования нового экипажа и совместной работы со сдаточной командой завода "Севмаш". Они уже приступили к изучению, приемке и обслуживанию нового вооружения и оборудования модернизированного корабля. Основная часть личного состава будет на крейсере к подъему флага. Небольшая команда останется обеспечивать живучесть "Петра" и покинет его борт только после его списания из состава флота", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за счет установки новых автоматизированных систем и агрегатов экипаж модернизированного крейсера "Адмирал Нахимов" несколько сократится. Ранее он составлял 744 человека (в том числе 101 офицер, 130 мичманов и 513 матросов) и 18 человек летного персонала.

"Формирование экипажа "Адмирала Нахимова" за счет однотипного "Петра Великого" позволит избежать проблемы слаживания личного состава этого уникального корабля и в сжатые сроки приготовить его к боевому применению", - пояснил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальными подтверждением этой информации. Ранее источник ТАСС сообщил, что ракетный крейсер "Петр Великий" может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота России.

Крейсер "Адмирал Нахимов" находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс". Корабль в перспективе также получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".