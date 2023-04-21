Войти
bmpd.livejournal.com

Очередной пакет американской военной помощи Украине

226
0
-1

Министерство обороны США 19 апреля 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму 325 млн долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 35,4 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 38,3 млрд долл.

Артиллерист вооруженных сил Украины подготавливает к стрельбе американские 105-мм выстрелы для буксируемой гаубицы М119, февраль 2023 года (с) Анатолий Степанов / AFP

Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 36-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Следует отметить, что с начала 2023 года США в большинстве случаев не указывают количество передаваемых Украине боеприпасов и части вооружения. В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- одноразовые ручные противотанковые гранатомёты АТ4;

- противотанковые мины;

- подрывное имущество для разграждения;

- более 9 млн патронов для стрелкового оружия;

- четыре транспортные машины;

- высокоточные авиационные боеприпасы [сообщалось, что это управляемые авиационные бомбы семейства JDAM];

- контрольно-диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта военной техники;

- оборудование для защиты портов и гаваней;

- запасные части и другое полевое имущество.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
GMLRS
HIMARS
Похожие новости
06.04.2023
Новая крупномасштабная американская военная помощь Украине
22.02.2023
Президент США объявил о новом пакете американской военной помощи Украине
23.01.2023
Новый крупный пакет американской военной помощи Украине, включающий машины Stryker и Bradley
09.01.2023
Новый рекордный пакет американской военной помощи Украине, включая боевые машины пехоты М2 Bradley
22.08.2022
Новая значительная американская военная помощь Украине
20.06.2022
США рассматривают вопрос о поставке Украине дополнительных ракетных комплексов HIMARS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 06:34
  • 48302
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 05:49
  • 234
Космонавтика Илона Маска
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"
  • 21.04 04:20
  • 1
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 02:41
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" передаст свое имя подводному атомному ракетоносцу
  • 21.04 02:14
  • 1
В ИСС Решетнева считают IT и приборостроение перспективными направлениями для студентов
  • 21.04 01:44
  • 2446
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 20:24
  • 2
Индия может глобально увеличить доходы России
  • 20.04 17:11
  • 0
Вашингтон дал зеленый свет взрывоопасному политическому проекту
  • 20.04 16:58
  • 2
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 20.04 15:37
  • 51
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.04 13:08
  • 1
За сутки сбиты четыре самолета ВСУ - Минобороны РФ
  • 20.04 13:08
  • 1
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх