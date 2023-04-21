Очередной пакет американской военной помощи Украине

Министерство обороны США 19 апреля 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму 325 млн долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 35,4 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 38,3 млрд долл.

Артиллерист вооруженных сил Украины подготавливает к стрельбе американские 105-мм выстрелы для буксируемой гаубицы М119, февраль 2023 года (с) Анатолий Степанов / AFP

Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 36-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Следует отметить, что с начала 2023 года США в большинстве случаев не указывают количество передаваемых Украине боеприпасов и части вооружения. В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- одноразовые ручные противотанковые гранатомёты АТ4;

- противотанковые мины;

- подрывное имущество для разграждения;

- более 9 млн патронов для стрелкового оружия;

- четыре транспортные машины;

- высокоточные авиационные боеприпасы [сообщалось, что это управляемые авиационные бомбы семейства JDAM];

- контрольно-диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта военной техники;

- оборудование для защиты портов и гаваней;

- запасные части и другое полевое имущество.