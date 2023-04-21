"Никудышный" Байден поможет России и Китаю занять место США

Yahoo News Japan: никудышное лидерство Байдена позволит России и Китаю отбить мир у США

Только Байден, стоящий во главе США, способен предотвратить надвигающуюся третью мировую войну. Однако как лидер он никуда не годится, цитирует Yahoo News Japan экс-мэра Токио Ёити Масудзоэ. Увлеченный Украиной, он не замечает, как объединившиеся Россия и Китай "отбивают" у него союзников.

Ёити Масудзоэ

Известный японский политик, экс-мэр Токио Ёити Масудзоэ выступил 8 апреля в популярной новостной программе телевизионной сети ABEMA NewsBAR Hashimoto.

Он сделал ряд знаменательных высказываний относительно длящегося уже больше года военного конфликта на Украине. Среди всех заявлений Масудзоэ больше всего привлекли внимание следующие.

Финляндия, которая имеет очень длинную границу с Россией и которая до сих пор проводила политику военного нейтралитета, кардинально изменила свой внешнеполитический курс и 4 апреля официально присоединилась к НАТО (Организация Североатлантического договора). В связи с этим, как предупреждает господин Масудзоэ, "мы оказываемся очень близки к третьей мировой войне".

Если НАТО продолжит расширение на восток и соберется осуществить военную атаку на Россию только для того, чтобы Украина вышла из зоны влияния Кремля, и если к нападению присоединится еще и бывшая нейтральной Финляндия, то Москва окажется в ситуации, которую можно охарактеризовать как "что посеешь, то и пожнешь". Россия действительно планирует разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Это мощный инструмент сдерживания Польши. Варшава, Киев и Москва часто ссорились между собой. Но сейчас возникает ощущение, что стратегическая обстановка в регионе принципиально изменилась и что третья мировая война очень близка либо почти началась. <...>

Господин Масудзоэ также резко раскритиковал президента США Байдена, заявив: "Он неспособен на лидерство".

"На Украине умирает все больше украинцев <...>. Но пока там не пролилось ни капли американской крови. Поэтому президенту США „ни холодно ни жарко“. Зато Украине продается все больше американского оружия, и военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов вне себя от счастья. И если в этой ситуации Вашингтон спровоцирует Киев, потребовав от него „вернуть“ все утраченные территории, то тем самым он создаст угрозу начала третьей мировой войны. Остановить ее усиление могут только сами США, но Байден как лидер никуда не годится. На самом деле в этом отношении даже Европа более полна решимости, поэтому-то президент Франции Эммануэль Макрон и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ездили в Китай.

Независимо от того, какая сторона выиграет этот военный конфликт, Россия может ослабнуть, но стоящий рядом с ней Китай громко заявляет о себе. Они работают вместе. Пока весь мир сосредоточен на Украине, Ближний Восток и Африка полностью „отбиты“ Пекином и Москвой. За союзом между Ираном и Саудовской Аравией стоит посредничество Китая, и он неуклонно расширяет свое влияние в Африке. Когда я увидел на карте мира, что только около 50 из 200 стран мира участвуют в экономических санкциях против России, мне пришла в голову мысль: „Мистер Байден, соберитесь и одумайтесь!“ Я понимаю, что США хотят быть лучшими в мире. Но в нынешних условиях, когда Америка проигрывает Китаю, им нужно как можно быстрее погасить огонь на Украине и только потом думать над тем, как нужно перестраивать мир. Без этого у Вашингтона ничего не выйдет. Господин Кисида должен был не просто съездить в Киев, а говорить там именно такие вещи".

В заключение Ёити Масудзоэ сказал: "Сейчас Америка собирается добиться такой же полной капитуляции России, какой она добилась от Японии, которую дважды бомбила атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки. Тогда ее цель заключалась в том, чтобы показать: Япония — ноль, а США — это 100%. Предупреждаю: если Вашингтон пойдет на это, Москва применит ядерное оружие".

Комментарии читателей:

whs

Даже если Байден и способен одуматься, я полагаю, что те люди, которые манипулируют им за кулисами, решительны, настойчивы и действуют по плану. Я думаю, они уже подожгли бикфордов шнур третьей мировой войны. После Украины настанет очередь Тайваня.

tok

Для Японии недопустимо и недостойно полагаться на США как на нечто само собой разумеющееся. Первый шаг — подумать о том, какую самостоятельную роль может сыграть сам Токио в своем будущем.

sat

Вопрос о третьей мировой войне будет решаться на майском саммите G7 в Хиросиме. На Кисида попался на обман нашего Министерства иностранных дел и под влиянием Американского Льва превращается в лису и становится одним из инициаторов нового глобального конфликта.

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Демократы США хотят войны. Если вы посмотрите на историю, то увидите, что демократы всегда были настроены на интервенции за рубежом. Япония также является страной-жертвой этой политики, которую Америка просто проглотила.

sbt

Масудзоэ-сан все время всех критикует. Он только и может, что критиковать. И это человек, бывший мэром Токио и политиком. А каких-то конструктивных идей он не вносит!

s_h

После Трампа Соединенные Штаты из-за собственной слабости перестали быть мировым полицейским, зато начали осуществлять гегемонистскую политику. В этом причина того, что все больше государств по всему миру восстают против США.

bch

Да, я полностью согласен с господином Масудзоэ! Мир опасно балансирует на грани третьей мировой войны!

cgu

Байден сам по своим планам с решимостью ведет мир к третьей мировой войне!

igu

Третья мировая? Да она уже началась!

fwg

Да чего уж тут Байден! Японии самой нужно одуматься! Во всяком случае, не участвовать в эскалации украинского конфликта.