США сопроводили два российских бомбардировщика над Аляской

США сопроводили два российских бомбардировщика в опознавательной зоне над Аляской

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. США сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне над Аляской, Штаты не считают произошедшее угрозой или провокацией, сообщает североамериканское командование воздушной обороны.

"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не входили в суверенное пространство США и Канады. Такие действия Россией предпринимаются регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация", - сообщает командование.

В сообщении говорится, что задание с американской стороны выполняли истребители F-16 и F-22, российскими самолетами были бомбардировщики ТУ-95.

"Командование отслеживает и идентифицирует все военные самолеты, которые входят в зону ПВО, регулярно отслеживает их движение и при необходимости сопровождает из зоны", - говорится в сообщении.