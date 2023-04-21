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РИА Новости

США сопроводили два российских бомбардировщика над Аляской

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Истребитель F-22 командования воздушно-космической обороны США и российский бомбардировщик Ту-95
Истребитель F-22 командования воздушно-космической обороны США и российский бомбардировщик Ту-95.
Источник изображения: © Фото : North American Aerospace Defense Command

США сопроводили два российских бомбардировщика в опознавательной зоне над Аляской

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. США сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне над Аляской, Штаты не считают произошедшее угрозой или провокацией, сообщает североамериканское командование воздушной обороны.

"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не входили в суверенное пространство США и Канады. Такие действия Россией предпринимаются регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация", - сообщает командование.

В сообщении говорится, что задание с американской стороны выполняли истребители F-16 и F-22, российскими самолетами были бомбардировщики ТУ-95.

"Командование отслеживает и идентифицирует все военные самолеты, которые входят в зону ПВО, регулярно отслеживает их движение и при необходимости сопровождает из зоны", - говорится в сообщении.

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Страны
Канада
Россия
США
Продукция
F-16
F-22
Ту-95
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