Чем замеченный в Артемовске тяжелый БТР на базе Т-64 уступает нашей БМО-Т

На прошлой неделе у терпящей поражение в Артемовске группировки вооруженных формирований киевского режима была замечена бронемашина, очень похожая на тяжелый БТР.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

БМО-Т на базе Т-72 (Россия)

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Изготовленный на основе Т-64 "бронемутант" ВСУ

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", по своей компоновке она сильно напоминает созданную более двух десятков лет в Омске БМО-Т - боевую машину огнеметчиков.

На Украине долгое время в отношении нее распространяли различные недобросовестные выдумки, однако сейчас, не стесняясь, просто попытались скопировать. Правда, вышло у них очень плохо. Главный недостаток - это использование в качестве базовой платформы самого тесного советского танка второго после Великой Отечественной войны поколения - харьковского Т-64.

Если в БМО-Т кроме экипажа из двух военнослужащих помещается еще семь бойцов плюс тридцать огнеметов РПО-А "Шмель", то в эту поделку от ВСУ влезет максимум человек пять.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

БМО-Т

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

"Бронемутант"

Бронированная рубка, появившаяся на месте башни, вооружавшейся 125-мм пушкой, облеплена динамической защитой первого поколения. Она нейтрализует лишь некоторые типы кумулятивных боеприпасов, российский же образец имеет более совершенную встроенную "реактивную броню", которая отражает еще и подкалиберные высокоскоростные снаряды.

Неудовлетворительной можно также признать защиту бортовых проекций, где имеется масса уязвимых мест.

Интересно, что сами сторонники киевского режима до сих пор не определились, что же там у них создали, одни говорят, что БТР, другие предполагают, что некий транспортер снабжения, третьи утверждают, что бронированную ремонтно-эвакуационную машину. При этом упоминают в качестве аналога провалившуюся на испытаниях крайне неудачную БРЭМ-64. Однако у упомянутого образца имелось специальное оборудование в виде крана, грузовой платформы, бульдозерного оборудования и др. Ничего из перечисленного здесь нет.