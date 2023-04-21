СМИ: США убеждают Израиль, что принимают меры для недопущения утечек

СМИ: США заверили Израиль, что принимают меры для предотвращения дальнейших утечек

МОСКВА, 19 апреля/ Радио Sputnik. США предпринимают меры для недопущения утечек засекреченных документов Пентагона, заверил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Йоавом Галантом.

По данным портала Walla, разговор состоялся по защищенной линии в минувший четверг и не был анонсирован ни одной из сторон.

Израильские официальные лица "в основном выслушали объяснения своих американских коллег, а также выразили обеспокоенность по поводу самой утечки", приводит РИА Новости фрагмент статьи.

В начале апреля произошло как минимум две утечки секретных документов США, которые касаются Украины, Китая и стран Ближнего Востока. В офисе Владимира Зеленского документы из "слитых" в интернет данных назвали фотошопом.

Власти США заподозрили в утечке секретных данных военнослужащего Нацгвардии Джека Тейшейру. Ему предъявили обвинения в "несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне", а также "несанкционированном изъятии и хранении секретных документов или материалов".

СМИ ранее сообщали, что Тейшейра управлял чатом под названием Thug Shaker Central на платформе Discord, где были опубликованы секретные документы Пентагона. В нем находились около 20-30 человек.

Радио Sputnik также рассказало, почему бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер усомнился в официальной версии об утечке секретных данных Пентагона.